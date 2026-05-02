III. Károly király kilépett anyja árnyékából, ezt tette

III. Károly király olyat tett, amivel a szakértők szerint megteremtette a színteret uralkodása egyik meghatározó pillanatának.

III. Károly király briliáns módon újította meg az angol-amerikai kapcsolatokat

A családi vitákon és a rossz egészségügyi állapoton felülkerekedve, jelentős magabiztossággal kezelte az amerikai látogatását. Ezzel pedig Károly lehetővé tette, hogy végre a saját érdemei alapján ítéljék meg, vagyis kilépett anyja, a néhai II. Erzsébet királynő árnyékából.

A király két napos washingtoni látogatása során lenyűgözött mindenkit. Az Egyesült Államokban kétszer is címlapra került azzal, hogy milyen ügyesen kezeli Trump elnököt. A király és Kamilla királyné útjának a célja az angolok és az amerikaiak kapcsolatának a megújítása volt. Valamint a közös történelem és a stratégiai érdekek kihangsúlyozása.

Richard Kay újságíró, politikai szakértő szerint III. Károly király ragyogott, amikor felszólalt a Kongresszusban. A legfényesebben ragyogó királynak nevezte a humora miatt. A brit uralkodónak ugyanis sikerült nevetést kiváltania a politikusokból, leginkább azzal, hogy visszavágott Trump állítására, miszerint Európa németül beszélne Amerika nélkül, Nagy-Britannia nélkül pedig az amerikaiak mind franciául beszélnének.

„A kedvenc pillanatom az volt, amikor a király humora megmutatkozott. Egészen zseniális módon párosította a ripostot azzal, hogy az elnök szereti, ha a hasát csiklandozzák. Úgy gondolom, Károly kiemelkedően jó munkát végzett Nagy-Britanniáért. Ebből némi hasznot fogunk hozni” - szögezte le Kay.

III. Károly és Kamilla királyné az Egyesült Államokban tett látogatásuk során New Yorkba is el fognak utazni, hogy részt vegyenek egy üzleti fogadáson, de előtte megnézik majd a szeptember 11-i emlékművet is - írja a Daily Mail.