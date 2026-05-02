III. Károly király kilépett anyja árnyékából, ezt tette
III. Károly király oly módon állt ki az angolokért, amivel magával ragadta mindenki figyelmét. Brillírozott amerikai programján Károly király.
III. Károly király olyat tett, amivel a szakértők szerint megteremtette a színteret uralkodása egyik meghatározó pillanatának.
III. Károly király briliáns módon újította meg az angol-amerikai kapcsolatokat
A családi vitákon és a rossz egészségügyi állapoton felülkerekedve, jelentős magabiztossággal kezelte az amerikai látogatását. Ezzel pedig Károly lehetővé tette, hogy végre a saját érdemei alapján ítéljék meg, vagyis kilépett anyja, a néhai II. Erzsébet királynő árnyékából.
A király két napos washingtoni látogatása során lenyűgözött mindenkit. Az Egyesült Államokban kétszer is címlapra került azzal, hogy milyen ügyesen kezeli Trump elnököt. A király és Kamilla királyné útjának a célja az angolok és az amerikaiak kapcsolatának a megújítása volt. Valamint a közös történelem és a stratégiai érdekek kihangsúlyozása.
Richard Kay újságíró, politikai szakértő szerint III. Károly király ragyogott, amikor felszólalt a Kongresszusban. A legfényesebben ragyogó királynak nevezte a humora miatt. A brit uralkodónak ugyanis sikerült nevetést kiváltania a politikusokból, leginkább azzal, hogy visszavágott Trump állítására, miszerint Európa németül beszélne Amerika nélkül, Nagy-Britannia nélkül pedig az amerikaiak mind franciául beszélnének.
„A kedvenc pillanatom az volt, amikor a király humora megmutatkozott. Egészen zseniális módon párosította a ripostot azzal, hogy az elnök szereti, ha a hasát csiklandozzák. Úgy gondolom, Károly kiemelkedően jó munkát végzett Nagy-Britanniáért. Ebből némi hasznot fogunk hozni” - szögezte le Kay.
III. Károly és Kamilla királyné az Egyesült Államokban tett látogatásuk során New Yorkba is el fognak utazni, hogy részt vegyenek egy üzleti fogadáson, de előtte megnézik majd a szeptember 11-i emlékművet is - írja a Daily Mail.
