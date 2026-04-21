"Drága, Mama!" - szívszorító sorokkal üzent Károly király a néhai királynőnek

A királyi család rajongói most igazán szívszorító pillanatokat élhettek át. A jelenlegi brit király, III. Károly király megható videóüzenetben egyenesen édesanyjának, a valaha leghosszabb ideig uralkodó brit királynőnek, a néhai II. Erzsébetnek szánt egy üzenetet a századik születésnapja alkalmából.

III. Károly király megható sorokkal üzent a néhai II. Erzsébet királynőnek 100. születésnapja alkalmából / Fotó: AFP / AFP

III. Károly király videóüzenettel emlékezett meg

A király szívből jövő tisztelgő üzenetet rögzített „kedves mamájának” születésének századik évfordulója alkalmából, továbbá hozzátette, hogy a mai élet számos aspektusa valószínűleg mélyen megrázta volna. Károly király megható sorokkal idézte fel a néhai királynő rendíthetetlen elkötelezettségét a népe iránt, akiket szolgált. Úgy véli, hogy a jelenlegi problémák és kihívások ország -és világszerte nagy aggodalmat jelentettek volna számára, és ebben a király ígéretet tett, hogy édesanyja segítőkészségét és tettrekészségét viszi tovább az uralkodása alatt.

A néhai királynő április 21-én lett volna 100 éves, ezért a király hangsúlyozta, hogy ünnepelni kellene egykori létezését és hatását a világra, mintsem kiemelni a hiányát.

Mert, ahogy a fiatal Erzsébet hercegnő 14 évesen első nyilvános rádióbeszédében fogalmazott, mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy »a holnap világát jobbá és boldogabbá tegyük«. Ezt a hitet teljes szívemből osztom

- hangzik el a videóban Károly király szavai.

II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában békésen hunyt el balmorali otthonában, miután 70 éven át uralkodott. Családja és barátai gyászolták, az egész nemzet pedig megemlékezett róla. Az a nő, akinek soha nem volt szándéka uralkodóvá válni, betartotta ígéretét, hogy szolgálja a nemzetet és a Nemzetközösséget, ezért sokak tiszteletét kivívta.

Isten áldjon meg, drága mama; örökre a szívünkben és imáinkban maradsz

- zárta sorait a brit uralkodó.

A nap folyamán a királyi család tagjai ellátogatnak a British Museumba, hogy megtekintsék az Erzsébet királynő-emlékmű méretarányos makettjét Lord Foster építész társaságában, aki elnyerte a nemzeti emlékmű tervezésére kiírt pályázatot, sőt az eseményen a miniszterelnök is részt vesz - írja Standard.