Száz éve született II. Erzsébet királynő, ezt biztos nem tudtad róla

A jelenlegi brit uralkodó, a 77 esztendős III. Károly király néhai édesanyjának világrajöttét 1926. április 21-én jelentette be az udvar. II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.

II. Erzsébet életútja

Ő volt a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmost 1066 karácsonyán királlyá koronázták a londoni Westminster-apátságban, de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő a trónon.

Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.

II. Erzsébet királynő édesapja, VI. György király nem - és így Erzsébet sem - volt egyenes ágon trónvárományos, mindketten csak azért kerülhettek a brit trónra, mert György bátyja, VIII. Eduárd a korona helyett elvált amerikai barátnőjét, Wallis Simpsont választotta, és 1936. december 10-én, alig 327 napi uralkodás után, a koronázást meg sem várva átadta helyét öccsének.

A magának való, zárkózott, beszédhibákkal küszködő, uralkodói szerepre egyáltalán nem törő VI. Györgyben valójában felesége, Erzsébet anyakirálynő és legkedvesebb miniszterelnöke, Winston Churchill tartotta a lelket, amíg lehetett.

György királyt népe nemzeti hősként tisztelte, amiért az angliai csata legsötétebb, legreménytelenebb napjaiban sem hagyta el a náci Luftwaffe által hónapokon át éjjel-nappal bombázott, invázió fenyegette Londont. A rároskadt felelősség, és főképp a háborús évek megpróbáltatásainak súlya alatt azonban korán összeroppant, és 1952. február 6-án, alig 57 esztendősen elhunyt, a 26 éves Erzsébetre hagyva az akkor még mindig világháborús sebeit gyógyítgató, súlyos áruhiány és kiterjedt jegyrendszer szorításában élő országot.

II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke a tizenöt közül Winston Churchill, a világháborús győző volt.

Utolsó hat miniszterelnöke közül öt - Tony Blair, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson és Liz Truss - már II. Erzsébet trónra lépése után született.