Nincs ennél cukibb! Károly király nagypapa szerepben: szívmelengető pillanatok a vasárnapi szentmisén

Károly király igazi nagypapához illően üdvözölte Sarolta hercegnőt. A brit királyi család húsvét vasárnapi szentmisén jelent meg a Szent György-kápolnában, ahol igazán szeretetre méltó pillanatoknak lehettek szemtanúi a jelenlévők.

Károly király aranyos módon üdvözölte az unokáját, igazi nagypapa vált belőle

Károly király nagypapa szerepben

Megható jelenet játszódott le Windsorban húsvét vasárnap, amikor Károly király gyengéden üdvözölte unokáját, Sarolta hercegnőt a Szent György-kápolna bejáratánál az ünnepi istentisztelet előtt. A 77 Károly király egy rövid időre megállt a templom ajtajában, hogy szeretettel üdvözölje a hercegnőt, majd feleségével, Kamilla királynéval együtt bementek az épületbe. Vilmos herceg és Katalin hercegné pedig gyermekeikkel, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg társaságában követte őket.

Károly jókedvű volt, a hűvös, szeles idő ellenére is mosolyogva üdvözölte tömeget, és kedvesen köszöntötte családtagjait. A királyi pár a State Bentley-vel érkezett. A walesi hercegi pár és gyermekeik korábban gyalog indultak el a windsori kastélyból a kápolnához, a szeles időjárás ellenére, súgy tűnt, hogy jó hangulat ült köréjük.

Watch the sweet moment King Charles touches his grandson Prince Louis on the shoulder at church today 🐣 pic.twitter.com/PF82AMhRJ6 — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 5, 2026

András herceg családja nem volt jelen

A családi eseményen Anna hercegnő is jelen volt a férjével, Sir Tim Laurence tengernaggyal, illetve Edinburgh hercege és fia, Jakab, Wessex grófja is tiszteletét tette. Peter Phillips menyasszonyával, Harriet Sperlinggel és lányaival is megjelent, Savannah-val és Islával.

András herceg és lányai, Beatrix és Eugénia hiánya azonban igencsak feltűnő volt. A király beleegyezésével a család idén más programot választott, azonban a jövőben ismét csatlakozhatnak majd a családi eseményekhez – írta a Daily Mail.