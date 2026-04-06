Nincs ennél cukibb! Károly király nagypapa szerepben: szívmelengető pillanatok a vasárnapi szentmisén

A húsvét vasárnapi szentmisén jelent meg a királyi család. Károly király megmutatta, hogy milyen nagypapa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 11:00
Károly király királyi család Vilmos herceg

Károly király igazi nagypapához illően üdvözölte Sarolta hercegnőt. A brit királyi család húsvét vasárnapi szentmisén jelent meg a Szent György-kápolnában, ahol igazán szeretetre méltó pillanatoknak lehettek szemtanúi a jelenlévők.

Károly király aranyos módon üdvözölte az unokáját, igazi nagypapa vált belőle
Károly király aranyos módon üdvözölte az unokáját, igazi nagypapa vált belőle
Fotó: AFP / AFP

Károly király nagypapa szerepben

Megható jelenet játszódott le Windsorban húsvét vasárnap, amikor Károly király gyengéden üdvözölte unokáját, Sarolta hercegnőt a Szent György-kápolna bejáratánál az ünnepi istentisztelet előtt. A 77 Károly király egy rövid időre megállt a templom ajtajában, hogy szeretettel üdvözölje a hercegnőt, majd feleségével, Kamilla királynéval együtt bementek az épületbe. Vilmos herceg és Katalin hercegné pedig gyermekeikkel, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg társaságában követte őket. 

Károly jókedvű volt, a hűvös, szeles idő ellenére is mosolyogva üdvözölte tömeget, és kedvesen köszöntötte családtagjait. A királyi pár a State Bentley-vel érkezett. A walesi hercegi pár és gyermekeik korábban gyalog indultak el a windsori kastélyból a kápolnához, a szeles időjárás ellenére, súgy tűnt, hogy jó hangulat ült köréjük.  

András herceg családja nem volt jelen

A családi eseményen Anna hercegnő is jelen volt a férjével, Sir Tim Laurence tengernaggyal, illetve Edinburgh hercege és fia, Jakab, Wessex grófja is tiszteletét tette. Peter Phillips menyasszonyával, Harriet Sperlinggel és lányaival is megjelent, Savannah-val és Islával. 

András herceg és lányai, Beatrix és Eugénia hiánya azonban igencsak feltűnő volt. A király beleegyezésével a család idén más programot választott, azonban a jövőben ismét csatlakozhatnak majd a családi eseményekhez – írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu