Kiderült, kit hibáztat András herceg exe! Kamilla királyné elárulta Sarah Fergusont?

Az egykori András herceg exfelesége, Sarah Ferguson a brit monarchia fejének feleségét hibáztatja kirekesztettségéért. York volt hercegnéjének kegyvesztettsége tavaly következett be, miután felszínre kerültek a Jeffrey Epstein-ek küldött emailjei.

András herceg exneje Kamilla királynét hibáztatja kegyvesztettségéért Fotó: Max Mumby/Indigo

András herceg exe Kamilla királynét okolja mindenért

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból további terhelő részletek kerültek napvilágra. Bár az aktákban való megjelenés még nem jelenti azt, hogy bűncselekményt követett volna el, Sarah Ferguson gyakran szerepelt a dokumentumokban: látható, hogy a pedofilt „legfőbb barátjának” nevezte, és pénzt kért tőle.

Míg Sarah Ferguson lassan visszakerült a királyi családba, majd lassan de biztosan végül kibukott a kegyekből, kiderült, hogy kit is hibáztat a bukásáért.

Fergie nagyon keserű, dühös, és úgy érzi, a család minden tagja sérelmet okozott neki. Nincs bátorsága szembeszállni senkivel, de ha pár pohárral iszik, akkor beindul a folyékony bátorság, és elkezdi kiönteni a szívét

- árulta el egy bennfentes.

András herceg exfelesége, Kamilla királynéra dühös leginkább, akivel évekig közeli barátok voltak, így Sarah elárulva érzi magát. Ezek a megjegyzések azt követően hangzottak el, hogy Angela Levin „Camilla: From Outcast to Queen Consort” című könyvében kiderült: Sarah volt férje, Andrew Mountbatten-Windsor állítólag megpróbálta „lemondatni” Károly és Kamilla 2005-ös esküvőjét.

„András odáig ment, hogy megpróbálta rávenni a néhai II. Erzsébet királynőt, hogy 2005-ben fújassa le a pár esküvőjét” - idézi az Express Angela Levint.

András herceg elvileg azzal érvelt, hogy Kamilla nem elég arisztokratikus és nem lehet benne megbízni. Angela András herceget meglehetősen mérgezőnek és gonosznak bélyegezte könyvében, szerinte annyira ellenségesen viszonyult a mostani királynéhez, hogy azt sosem felejtik el neki.

A Daily Mail könyvről írt cikkében azt fejtegették, hogy Kamilla királyné azt érezte András nem áll ki mellette és Károly király mellett, mikor Diana halála után azért küzdöttek, hogy a királyi család elfogadja a kapcsolatukat.