Baleset Budatétényben: villanyoszlopnak rohant egy autó
Villanyoszlop állította meg az autót. Tűzoltók vonultak a budatétényi karambolhoz.
Budatétényben, a Bajcsy-Zsilinszky utcába riasztották a tűzoltókat.
Oszlopnak hajtott egy autó Budatétényben
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XXII. kerületében, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A járműben ketten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amely nem akadályozza a forgalmat, írja a Katasztrófavédelem.
