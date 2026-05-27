Telefonos csalók próbálták rávenni a nőt bankszámlanyitásra - Nyereményt ígértek neki

A rendőrség ismét figyelmeztet az online csalások veszélyeire. Telefonos, adathalász csalók próbálták rávenni a nőt bankszámlanyitásra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 11:08
A bejelentőt nem tudták rászedni a nyereménnyel kecsegtető adathalász csalók.

Új trükkel próbálkoznak az adathalász csalók
Forrás: Police.hu

A napokban tett bejelentést a 112-es segélyhívóra egy idős nő Dombóvárról, akit néhány perces különbséggel két számról is felhívott egy férfi. Azt állította, hogy valamilyen befektetési oldalon látják a regisztrációját, és 1 350 000 forintot szeretnének kiutalni részére. A hívott fél hiába mondta, hogy biztosan nem regisztrált és számlája sincs, a telefonáló rá akarta venni, hogy menjen a bankba számlát nyitni. Az asszony nem volt erre hajlandó, ezért az ügyintéző obszcén jelzőkkel illette.

Az üzleti ajánlat két úgynevezett „maszkolt hívás” formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívó fél meghamisított számot használ, egyes esetekben a karakterek száma is árulkodó lehet, írja a Police.hu.

A rendőrség továbbra is kéri, hogy idegeneknek soha ne adják ki telefonon, e-mailben vagy linkre kattintva a személyes, banki és bankkártyaadataikat!

Az adathalászok most nem jártak sikerrel. Amennyiben mégis csalás áldozataivá válnak, haladéktalanul értesítsék pénzintézetüket és tegyenek feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.

