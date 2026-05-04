Gólyahír a királyi családban: harmadik gyermekével várandós Eugénia hercegnő
A királyi család új tagja várhatóan nyáron érkezik.
Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank hétfőn bejelentették, hogy harmadik gyermeküket várják.
Eugénia, a kegyvesztett András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson kisebbik lánya, várhatóan nyáron ad életet gyermekének – közölte a Buckingham-palota egy közleményben.
A pár két fia, az 5 éves August és a 2 éves Ernest nagyon izgatott, hogy új testvért üdvözölhetnek a családban, III. Károly király pedig örül a hírnek – idézte a közleményt az AP News.
