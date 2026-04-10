András herceg újra kihúzta a gyufát, testvére beszélgetett el vele

A rangját vesztett herceget saját családja és a közemberek is támadják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 12:30
András herceg költözés konfliktus

András herceg végül beköltözött új norfolki otthonába, miután húsvét környékén nézeteltérésbe keveredett testvérével, Eduárd herceggel az ideiglenes lakhatása miatt.

András herceg összekapott testvérével a költözés miatt
András herceg fejmosást kapott testvérétől, amiért nem költözött el időben   Fotó: EyePress via AFP

András herceg összekapott testvérével a költözés miatt

Az egykori yorki herceget állítólag még az ünnepek előtt kereste meg Eduárd, hogy négyszemközt beszéljenek arról, mikor költözik át végleges otthonába. Addig ideiglenesen a Wood Farm épületében tartózkodott, miközben a közeli Marsh Farm felújítása zajlott.

A kegyvesztett királyi családtag azonban a hírek szerint halogatta az átköltözést, ami feszültséget okozott a testvérek között. A múlt héten személyesen is találkoztak, miután Eduárd nem tudott megszállni a Wood Farmon, mert András továbbra is ott tartózkodott.

Azt állították, hogy Eduárd hercegnek és feleségének, Zsófiának egy nyaralóházat kellett igénybe venniük az eredeti terveik helyett. A pár végül a Garden House-t használta húsvéti szünetükre.

Friss jelentések szerint a kegyvesztett királyi családtag végre átköltözött a Marsh Farmra, és ott töltötte az éjszakát húsvéthétfőn. András herceget nemrég lefotózták, amint kutyáival sétál a két birtok között.

A Wood Farm és a Marsh Farm egyaránt a norfolki Sandringham Estate területén található, nagyjából két mérföldre Károly király fő rezidenciájától. A kitagadott új otthona a Marsh Farmon jóval szerényebb, mint korábbi lakhelye a windsori kastély területén található hatalmas Royal Lodge.

A felújítások során luxus szőnyegeket helyeztek el, Sky parabolaantennát szereltek fel, gyors internetet biztosítottak, valamint biztonsági kerítéssel is körbevették az ingatlant.

A biztonság kiemelt szerepet kapott a költözés során. Nagycsütörtökön ugyanis néhány ember állítólag átmászott a Marsh Farm kerítésén, mielőtt a biztonsági személyzet közbelépett volna.

Több embert is láttak a farmház közelében, akik hangosan sértéseket kiabáltak. A herceg biztonsági csapata gyorsan reagált, és feltartóztatta a behatolókat - írja a Mirror.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu