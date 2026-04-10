András herceg újra kihúzta a gyufát, testvére beszélgetett el vele

András herceg végül beköltözött új norfolki otthonába, miután húsvét környékén nézeteltérésbe keveredett testvérével, Eduárd herceggel az ideiglenes lakhatása miatt.

András herceg fejmosást kapott testvérétől, amiért nem költözött el időben Fotó: EyePress via AFP

András herceg összekapott testvérével a költözés miatt

Az egykori yorki herceget állítólag még az ünnepek előtt kereste meg Eduárd, hogy négyszemközt beszéljenek arról, mikor költözik át végleges otthonába. Addig ideiglenesen a Wood Farm épületében tartózkodott, miközben a közeli Marsh Farm felújítása zajlott.

A kegyvesztett királyi családtag azonban a hírek szerint halogatta az átköltözést, ami feszültséget okozott a testvérek között. A múlt héten személyesen is találkoztak, miután Eduárd nem tudott megszállni a Wood Farmon, mert András továbbra is ott tartózkodott.

Azt állították, hogy Eduárd hercegnek és feleségének, Zsófiának egy nyaralóházat kellett igénybe venniük az eredeti terveik helyett. A pár végül a Garden House-t használta húsvéti szünetükre.

Friss jelentések szerint a kegyvesztett királyi családtag végre átköltözött a Marsh Farmra, és ott töltötte az éjszakát húsvéthétfőn. András herceget nemrég lefotózták, amint kutyáival sétál a két birtok között.

A Wood Farm és a Marsh Farm egyaránt a norfolki Sandringham Estate területén található, nagyjából két mérföldre Károly király fő rezidenciájától. A kitagadott új otthona a Marsh Farmon jóval szerényebb, mint korábbi lakhelye a windsori kastély területén található hatalmas Royal Lodge.

A felújítások során luxus szőnyegeket helyeztek el, Sky parabolaantennát szereltek fel, gyors internetet biztosítottak, valamint biztonsági kerítéssel is körbevették az ingatlant.

A biztonság kiemelt szerepet kapott a költözés során. Nagycsütörtökön ugyanis néhány ember állítólag átmászott a Marsh Farm kerítésén, mielőtt a biztonsági személyzet közbelépett volna.

Több embert is láttak a farmház közelében, akik hangosan sértéseket kiabáltak. A herceg biztonsági csapata gyorsan reagált, és feltartóztatta a behatolókat - írja a Mirror.