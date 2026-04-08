Újabb feszültség a királyi családban: Harry és Vilmos viszálya most mindent tönkretehet

Örömteli hírt osztott meg a minap III. Károly brit király testvérének, Anna hercegnőnek a fia, Peter Phillips, aki hamarosan feleségül veszi szerelmét, Harriet Sperlinget. II. Erzsébet királynő legidősebb unokája az esküvő dátumát is már bejelentette, ami június 6-án, szombaton kerül megrendezésre, egy zárt körű szertartás keretein belül. A királyi esküvő ugyan egy örömteli esemény, egy királyi szakértő szerint viszont a Harry herceg és Vilmos herceg közötti szakadék hatalmas problémát jelenthet.

Vajon kap meghívót Vilmos és Harry herceg Peter Phillips esküvőjére? Fotó: Getty Images

A Vilmos és Harry herceg közötti feszültség árnyékot vethet Peter Phillips esküvőjére

Peter és Harriet 2024 tavasza óta alkotnak egy párt. Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) ápolónője az elmúlt évben több királyi eseményen is feltűnt, a napokban pedig csatlakoztak a királyi család többi tagjához az éves húsvéti ünnepségeken Harriet kamasz lányával, Georginával együtt.

A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint Peter és Harriet esküvője örömteli változást jelent majd a királyi családot jelenleg jellemző zűrzavar után, amelyet a bukott András herceg körüli botrány is okozott.

Egy esküvő mindig örömteli figyelemelterelés, Peter és Harriet menyegzőjének hírét pedig biztosan örömmel fogadták a családtagok. Harriet máris nagy népszerűségnek örvend, különösen leendő sógornője, Zara, és férje, Mike Tindall körében. Szerintem nagyon bölcsen teszik, hogy zárt körű szertartást tartanak: a jelenlegi helyzetben ez hatalmas terhet vesz le arról a napról, amely remélhetőleg életük legboldogabbja lesz

– nyilatkozta a szakértő.

Bár a szertartás kicsi és zárt körű lesz, egyelőre nem világos, a királyi család mely tagjai kapnak meghívót. Sokan máris elkezdtek spekulálni, hogy Peter vajon meghívja-e első unokatestvéreit, Harryt és Vilmost, tekintettel a köztük már évek óta fennálló elhidegülésre, amelyben nagyban szerepet játszott az, ahogy a fiatalabb herceg előbb elhagyta az Egyesült Királyságot, majd feleségével, Meghan Markle-lel többször is nyilvánosan kritizálta a királyi családot.

Természetesen felmerül a dilemma, hogy Vilmost, Harryt vagy mindkettőjüket meghívják-e. Peter az évek során mindkét hercegnek támaszt nyújtott. A nagyapjuk, a néhai edinburghi herceg, Fülöp temetésén egyfajta lökhárítóként állt közöttük, és az édesanyjuk, Diana halála után is ő volt az, akinek a vállán kisírhatták magukat.

„A testvérek közötti szakadék kezelése biztosan nehéz feladat Peter számára, ugyanakkor van egy kiskapuja: mondhatja azt, hogy ez csak egy kicsi, magánjellegű esküvő lesz, és így mind Vilmost, mind Harryt felmentheti a részvétel alól” – tette hozzá Jennie Bond, aki úgy véli, hogy Harrietet – aki Peter második felesége lesz –, tárt karokkal fogadták a királyi családban, különösen Katalin hercegné, Vilmos felesége, mivel a két nő közös érdeklődést tanúsít a gyermekek fejlődése iránt – számolt be róla a Mirror.