Vilmos herceget rosszullétek gyötörték a híres Oprah interjú miatt

Vilmos herceg állítólag fizikálisan rosszul lett még azelőtt, hogy a híres Oprah Winfrey interjú nyilvánosságra került volna. Harry herceg és Meghan Markle 2021-ben adott felkavaró interjút a királyi családban töltött idejükről.

Vilmos herceget fizikális tünetek gyötörték az híres Oprah interjú előtt

Vilmos herceg a fürdőszobában szenvedett a feszültségtől

2021 márciusában kavart hatalmas port a brit királyi családból kiváló Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja. Christopher Andersen író nem régiben írt egy könyvet Katalin hercegnéről a „Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen” címmel, amelyben megjegyezte, hogy a jövendőbeli uralkodó Vilmos herceg rendkívül feszült állapotban volt már az interjú előtt is. Az író szerint Katalin hercegné fültanúja volt annak, hogy férje hányingerrel küzdött a fürdőszobában, annyira megviselte az interjú miatt érzett feszültsége.

Az interjúban számos témát érintettek, köztük Katalin és Meghan közötti vitát, Sarolta hercegnő koszorúslányruháját, amely Harry herceg és Meghan esküvője előtt pár nappal készült el, és ami miatt Meghan könnyekben tört ki. Harry herceg az interjúban erősítette meg, hogy megromlott a kapcsolata Vilmos herceggel, azt mondta, hogy „sok fájdalom van” közöttük.

Még meg sem születtek, már aggodalmat keltettek a gyerekek

Az interjú legnagyobb visszhangját az keltette, amikor egy meg nem nevezett királyi családtag állítólag aggodalmat érzett a még meg nem született Archie herceggel kapcsolatban, és hogy a gyermek világra jötte mit fog jelenteni a monarchia számára. A susexxi pár 2019-ben adott életet Archie hercegnek, majd 2021-ben pedig Lilibet hercegnőnek.

Már az eljegyzés napján kérdések merültek fel a jövőbeni közös gyermekeikről. Andersen egy korábbi könyvében számolt be arról, hogy III. Károly király felesége Kamilla királyné a még világra sem jött gyermek bőrszínét pedzegette.

Kíváncsi vagyok, milyenek lesznek a gyerekek… Mit gondolsz, milyen lesz a bőrszínük?

- írta a szerző, amelyet később a királyi család szóvivője határozottan cáfolt.