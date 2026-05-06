Vilmos herceget rosszullétek gyötörték a híres Oprah interjú miatt
Már az interjú előtt is fizikális tünetei voltak. Vilmos herceg szenvedését felesége is végig hallgatta.
Vilmos herceg állítólag fizikálisan rosszul lett még azelőtt, hogy a híres Oprah Winfrey interjú nyilvánosságra került volna. Harry herceg és Meghan Markle 2021-ben adott felkavaró interjút a királyi családban töltött idejükről.
Vilmos herceg a fürdőszobában szenvedett a feszültségtől
2021 márciusában kavart hatalmas port a brit királyi családból kiváló Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja. Christopher Andersen író nem régiben írt egy könyvet Katalin hercegnéről a „Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen” címmel, amelyben megjegyezte, hogy a jövendőbeli uralkodó Vilmos herceg rendkívül feszült állapotban volt már az interjú előtt is. Az író szerint Katalin hercegné fültanúja volt annak, hogy férje hányingerrel küzdött a fürdőszobában, annyira megviselte az interjú miatt érzett feszültsége.
Az interjúban számos témát érintettek, köztük Katalin és Meghan közötti vitát, Sarolta hercegnő koszorúslányruháját, amely Harry herceg és Meghan esküvője előtt pár nappal készült el, és ami miatt Meghan könnyekben tört ki. Harry herceg az interjúban erősítette meg, hogy megromlott a kapcsolata Vilmos herceggel, azt mondta, hogy „sok fájdalom van” közöttük.
Még meg sem születtek, már aggodalmat keltettek a gyerekek
Az interjú legnagyobb visszhangját az keltette, amikor egy meg nem nevezett királyi családtag állítólag aggodalmat érzett a még meg nem született Archie herceggel kapcsolatban, és hogy a gyermek világra jötte mit fog jelenteni a monarchia számára. A susexxi pár 2019-ben adott életet Archie hercegnek, majd 2021-ben pedig Lilibet hercegnőnek.
Már az eljegyzés napján kérdések merültek fel a jövőbeni közös gyermekeikről. Andersen egy korábbi könyvében számolt be arról, hogy III. Károly király felesége Kamilla királyné a még világra sem jött gyermek bőrszínét pedzegette.
Kíváncsi vagyok, milyenek lesznek a gyerekek… Mit gondolsz, milyen lesz a bőrszínük?
- írta a szerző, amelyet később a királyi család szóvivője határozottan cáfolt.
Az interjú megjelenése után a Buckingham-palota közleményt adott ki, amely még II. Erzsébet királynő uralkodása alatt készült el, s amelyet még Vilmosnak és Katalinnak is megmutattak. Andersen szerint nem tartalmazta a rasszizmusra vonatkozó utasításokat az első változat, és Katalin volt az, aki ragaszkodott a megemlítéséhez. Ezáltal került végül bele az a mondat, hogy „A felvetett kérdések, különösen a rassz kérdése, aggasztóak. Ezeket nagyon komolyan vesszük, és a családon belül, magánúton kezeljük.”
Andersen szerint Vilmos herceg már majdnem jóváhagyta a szöveget, amikor Katalin még további módosításra tett javaslatot, így került bele a „bár egyes visszaemlékezések eltérhetnek” rész, amellyel jelezték, hogy nem értenek egyet Harry herceg és Meghan Markle állításaival. S ezen a sussexi pár állítólag nem lepődött meg, azonban érezték, hogy a palota nem vállal elég felelősséget a történtekért - írta a Page Six.
