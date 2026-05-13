Beköszönt a szerencse 4 csillagjegy számára május közepétől - Te is köztük lehetsz!

A szerencse most rámosolyog négy olyan csillagjegyre, akik az elmúlt időszakban nehézségeket éltek meg az élet valamely területén. A május 16-i teliholddal megérkezik a várva várt szerencse, amely a munka, karrier területén, de a kapcsolatok tárházán is fejlődést, előrehaladást eredményezhet.

A szerencse már az ajtóban kopogtat, s leválthatja a nehezebb időszakot a csillagjegyek számára

Fotó: Freepik

Szerencse időszaka következik négy csillagjegy számára

Különösen kedvező fordulatot hoz a május négy csillagjegy számára több erőteljes asztrológiai hatás megjelenésével. A Merkúr a stabilitás terén kimagasló Bikában halad, május 14-én az Ikrekbe lép a Vénusz, eközben a május 16-i telihold már javában előre érezteti a hatását. A következő időszak pozitív hírekkel, váratlan lehetőségekkel és érzelmi megkönnyebbüléssel érkezik a csillagjegyek életébe.

Sokak számára a karrierben hozhat előrelépést, kapcsolati fejlődést, pénzügyi javulást, vagy egy régóta vágyott válasz érkezhet. Azok a jegyek, amelyek leginkább érintettek május 15. Előtt váratlan üzenetekre, meghívásokra vagy tisztázó felismerésekre számíthatnak. Az elmúlt hetek bizonytalansága után végre áttörést hozhat a következő időszak. Nézzük is, kik a szerencsés csillagjegyek:

Bika

A Bikáknak a most érkező energia különösen kedvező lehet. Tisztábbá válnak a helyzetek a Merkúr hatására, de fontos beszélgetések elindítását is kezdeményezi, illetve régóta várt híreket is kaphat. Ráadásul egy késve érkező kifizetés vagy szakmai elismerés, új ajánlat, de akár egy fontos személy is megérkezhet a Bikák életébe. A Vénusz közelgő jegyváltása tovább erősíti vonzerejüket, így korábban eltűnt emberek is visszatérhetnek megoldásokkal.

Ikrek

Az Ikrek életében az események gyorsabb sebességre váltanak. A Vénusz belépése miatt növekedhet a kisugárzás, a szerencse, legfőképpen a társas és az online területeken. Romantikus kapcsolatokról jó hírek érkezhetnek, új kapcsolatok vagy akár utazási lehetőségek formájában. Az eddig lassúnak érzett folyamatok hirtelen lendületet kapnak.

Szűz

A Szűz jegyében születettek számára leginkább a munka és a pénzügyek terén jöhet a megkönnyebbülés. Anyagi javulás, új munkalehetőség, de akár a hivatalos ügyekben is várható előre lépés. Az elmúlt időszak nyomása után most végre tisztább döntések is születhetnek, a kitartó munka pedig elismerést hozhat.