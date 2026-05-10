Sosem törted még el egy csontodat sem? Spirituális ok állhat a háttérben

Sokan már gyerekként átestek legalább egy csonttörésen, mások viszont úgy élik le az egész életüket, hogy egyszer sem törik el semmijük. Az interneten mostanság több különös teória is terjed, amelyek szerint ennek nem csupán a szerencse az oka.

Egyes feltételezések szerint ha sosem töröd el egy csontodat sem, akkor az őrangyalod vigyáz rád / Fotó: Space Wind / Shutterstock

A csonttörés elkerülése másvilági jel is lehet

Az úgynevezett „törött csont-elmélet” hívei azt állítják, azok az emberek, akik még soha nem szenvedtek el csonttörést, valamilyen különleges spirituális védelem alatt állhatnak. A népszerű, a közösségi médiában terjedő elmélet szerint a fizikai sérülések elkerülése összefügghet az illető lelki energiáival, mi több, akár az életfeladatával is.

A teória szerint ezek az emberek mintha egy láthatatlan védőhálóval rendelkeznének, amely megóvja őket a komolyabb testi sérülésektől. Ennek azonban ára van: a feltételezések szerint, akik fizikailag kevésbé sérülékenyek, azok gyakran érzelmileg vagy lelkileg kapnak nehezebb próbatételeket az élettől.

Egyes spirituális nézetek szerint továbbá ezek az emberek erősebb kapcsolatban állhatnak az őrangyalaikkal vagy valamilyen magasabb energiával, amely vigyáz rájuk. Az elmélet követői úgy gondolják, ezeknek az személyeknek különleges küldetésük lehet az életben, ezért „védik” őket a súlyosabb balesetektől.

Más értelmezések még ennél is továbbmennek: szerintük azok, akik ebben az életükben elkerülik a csonttöréseket, az előző életükben már komoly fizikai traumákat élhettek át. Emiatt az univerzum most mintegy kompenzálja őket, és kevésbé teszi ki őket újabb testi fájdalmaknak.

A karmaelmélet hívei pedig úgy vélik, a pozitív karma felhalmozása csökkentheti a balesetek és sérülések esélyét. Bár tudományos bizonyíték nincs az elmélet mögött, a közösségi médiában rengetegen osztják meg a saját történeteiket arról, hogy egész életükben megúszták a csonttöréseket, és sokan valóban különleges jelentőséget tulajdonítanak ennek – írja a life.hu.