Őszintén: tudod, melyik csillagjegy miről hazudik leginkább?

Súlyos titkokról hull most le a lepel. Tényleg ennyire meghatározó a csillagjegy?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 16:00
Itt az ideje bevallani, néha mindenki úgy dönt, hogy az igazság helyett egy kicsit szépít a dolgokon. Hol megszokásból, hol csak a kényelme kedvéért. De tudtad, hogy a csillagjegyed energiája felfedheti, hogy vagy képes szépíteni a valóságot? Tudd meg, hogy mi a te jegyed módszere, és vesd alá magad a spirituális hazugságvizsgálónak. Ebben segít az alábbi lista!

Mit rejtenek a csillagjegyek valójában az álarcuk mögött? (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A csillagjegyek titkai – a spirituális hazugságvizsgáló felfedi őket

Ne feledd, az alábbi lista nem ítéletet mond, inkább segítő kezet nyújt. A cél, hogy rávilágítson azokra az apró önámításokra, amelyek hosszútávon elakadásokhoz vezethetnek az adott csillagjegy életében.

  • Kos

Leggyakrabban a kitartásával kapcsolatban nem árulja el az igazat – olykor még saját magának sem. Soha nem vallaná be, hogy fárad, vagy hogy a legszívesebben feladná. Valahol azonban mégis arra vágyik, hogy valaki azt mondja neki: „Nyugi, nem kell mindig erősnek lenned!”

  • Bika

Ez a csillagjegy az egyik legsikeresebb, azonban az elengedésről szóló kérdések terén hajlamos az önámításra. Gyakran hallani tőle, hogy minden rendben van, azonban a lelke mélyén érzi, amire valójában szüksége lenne, az a változás. Erős a biztonság utáni vágya, ami megnehezíti az elengedést. 

  • Ikrek

Még saját magának sem meri bevallani a saját érzéseit. Fél attól, hogy az üzleti vagy a magánéletben ki kell adnia magát. Fontos azonban, hogy az őszinteség mindig a legértékesebb befektetés – ha átgondoltan csináljuk.

  • Rák

Ez a csillagjegy azt mondja, hogy továbblépett, miközben a szíve még mindig a múltba húzza vissza. Azonban érdemes a múlt terheit elengedni, hogy a jelen szépségeit megélje. 

  • Oroszlán

A leggyakoribb hazugsága az, hogy mennyire hidegen hagyja mások véleménye. A határtalan magabiztossága mögött azonban meglapul az elismerés iránti vágyakozás. Ha ezt bevallja és nem hazudik tovább a külvilágnak, és természetesen önmagának sem, az ereje megsokszorozódik.

  • Szűz

Állítása szerint azért vállal magára plusz feladatokat, mert jólesik neki és csak segíteni szeretne. Ez azonban hatalmas hazugság. Azzal, hogy válogatás nélkül mindenkinek igent mond, valójában teljesen szétforgácsolja a saját energiáját.

  • Mérleg

Ez a csillagjegy a harmónia kedvéért képes elferdíteni az igazságot. Nem szereti a konfliktushelyzeteket, ezért általában azt mondja, amit mások hallani szeretnének tőle. Csakhogy nem ez a béke ára: érdemes felvállalnia a saját gondolatait.

  • Skorpió

A legtöbb csillagjegy irigységet érez vele szemben, mert úgy tartja, hogy vele minden a legnagyobb rendben. Valójában sokkal érzékenyebb, mint mutatja. A kegyes hazugság nála a védekezés. Érdemes lenne megtalálni azokat az embereket, akik előtt nem akarja megjátszani magát.

  • Nyilas

Leggyakrabban a felelősségvállalással kapcsolatban nem árulja el az igazat. Azt állítja, hogy ő egy szabad lélek, ami valójában csak fél igazság. Igenis szereti a munkát és a kötöttségeket is, de csak akkor, ha azoknak van értelmük.

  • Bak

Sokszor hangoztatja, hogy nincs szüksége senkire, ám az önállóság mögött ott lapul a kapcsolódástól való félelem. Érdemes felvállalni ezt az érzelmet, így az ismerkedés is őszintébb lesz.

  • Vízöntő

Hetente ismétli el, hogy imádja az érzelmi függetlenséget. Azonban ő is tudja, hogy nem igaz, hiszen az ember társas lény. Akkor válik igazán erőssé, ha megengedi magának a kockázatot.

  • Halak

Azt állítja, hogy nem zavarja, hogy mások mit csinálnak körülötte, csakhogy a legszívesebben felrobbanna. Nem szabad elveszni mások igényeiben, érdemes bátran, diplomatikusan meghúzni a saját határit – tanácsolja a Life.hu internetes portál.

 

