Pasik és a házimunka: íme a zseniális módszerek

Sok kapcsolatban okoz feszültséget, amikor a háztartási feladatok nagy része egyetlen emberre marad. Ha hosszú távon nincs egyensúly a házimunka megosztásában, abból könnyen vita és frusztráció alakulhat ki. Pedig egy kis odafigyeléssel sokkal gördülékenyebben működhet a közös élet.

A házimunka nem csak egy ember felelőssége, a pasinak is ki kell vennie a részét a teendőkből (Fotó: Shutterstock)

Így oldhatja meg a nő, hogy a házimunka ne csak rá maradjon

Tippek és trükkök egész sora segíthet a házimunka közös elvégzésében. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ne ellenőrizzétek folyamatosan egymást. Senki sem szeret úgy segíteni, hogy közben állandó kritikát kap. Ha a párod másképp csinál meg valamit, attól még lehet ugyanolyan jó az eredmény. Nem mindig a tökéletesség számít, hanem az, hogy közösen viseljétek a terheket.

Hasznos lehet, ha világosan felosztjátok a feladatokat. Amikor mindenkinek megvan a saját része, sokkal kevesebb félreértés adódik. Így nem kell egy embernek fejben tartania az egész háztartás működését.

Sokan azért vállalnak túl sokat, mert úgy érzik, egyszerűbb mindent saját kezűleg megoldani. Ezzel azonban könnyen kialakulhat az a helyzet, hogy a másik fél hátradől, mert megszokja, hogy minden automatikusan elkészül. Érdemes teret hagyni annak is, hogy ő maga vegye észre a teendőket.

A megbecsülés sokat javíthat a mindennapokon. Egy apró dicséret vagy elismerő mondat erősíti a másik motivációját, és segít abban, hogy szívesebben vállaljon szerepet az otthoni feladatokban.

Az is fontos, hogy időről időre átbeszéljétek, ki mennyire terhelt. Nem minden időszak egyforma, ezért jó, ha rugalmasan tudtok alkalmazkodni egymás helyzetéhez.

A legjobb kapcsolatokban a házimunka nem szívességként jelenik meg, hanem természetes közös feladatként – írja a life.hu internetes portál.