Titkos alagút és luxus: a budafoki Törley-birodalom eltitkolt arca

Kémfilmekbe illő alagutak, elképesztő gazdagság, mesebeli szerelmi fészek és egy hirtelen, rejtélyes halál, ami mindent romba döntött. A budafoki domboldalon magasodó Törley-kastély, a szomszédos Sacelláry-villa és a föld alatti pezsgőbirodalom olyan titkokat őriz, amelyek mellett a hollywoodi forgatókönyvek is eltörpülnek. Utánajártunk, mit rejteget a mai napig a civilek elől szigorúan lezárt egykori luxusrezidencia!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 05:00
törley józsef törley pezsgőgyár kastély

Törley József, a hazai pezsgőgyártás extravagáns tulajdonosa nem aprózta el a dolgokat. Az 1880-as évek végén gondolt egy merészet, és elhatározta, hogy luxusrezidenciát épített magának Budafokon. A kor sztárépítészei szabad kezet kaptak, a pénz nem számított. Az eredmény? Egy monumentális, bástyákkal és tornyokkal díszített neogótikus csoda, ami úgy néz ki, mintha egyenesen a Loire-völgyéből pottyant volna ide. A kastélybelsőben elképesztő gótikus lovagterem és pazar luxus várta a családot – de a fekete leves csak ezután következett!

Törley József gondolt egy merészet, és elhatározta, hogy luxusrezidenciát épített magának Budafokon 
Törley József titkos alagúton át kémkedett a munkásai után

A budafokiak között a mai napig tartja magát a döbbenetes pletyka: a kastély pincéjéből egy szigorúan titkos, mélyen a föld alá ásott alagút vezetett egyenesen a domb alján elterülő Törley Pezsgőgyárba! 

A helyiek esküsznek rá, hogy a milliárdos gyáros nem akart a "pórnéppel" vegyülni az utcán. Inkább ezen a rejtett, sötét folyosón osonva járt le a gyárba, hogy teljesen váratlanul és észrevétlenül rajtaüthessen az alkalmazottakon, és ellenőrizze a méregdrága pezsgőket.

Maga a gyári pincerendszer is egy valóságos föld alatti labirintus, amit egy az egyben a francia Champagne vidékéről másoltak le. A kilométeres járatokban ma is elképesztő pezsgőmáglyák (egymásra halmozott pezsgősüvegek) tornyosulnak, ráadásul a mai napig itt vannak a cégalapító dédunokája, Törley Mária szobrai is!

A második világháború után a szovjet hadsereg fészkelte be magát ide, és teljesen leamortizálta a luxusberendezést, így az egykori csillogás már a múlté Fotó: Fortepan/Domonkos Endre

Szerelmi fészek és a hirtelen halál átka: Alig három év jutott Törley Józsefnek a luxusból

Közvetlenül a lovagvár mellett áll a mesés, szecessziós Sacelláry-kastély. Ezt a kecses villát Sacelláry György építtette imádott lányának, Irénnek, aki nem más volt, mint Törley József felesége. Bár a két hatalmas birtokot elvileg egy kőfal választotta el, a kertek teljesen egybefolytak – a pletykák szerint azért, hogy a szerelmesek bármikor átsétálhassanak egymáshoz. A Sacelláry-villa belseje igazi ékszerdoboz.

A mesebeli gazdagságra azonban rányomta a bélyegét egy szörnyű tragédia. A kastély hihetetlenül sokáig, 14 évig épült. Amikor végre elkészült, a család alig tudta kiélvezni a pompát. Mindössze három évvel a beköltözés után, 1907-ben Törley József egy külföldi utazás során, sokkoló hirtelenséggel, egy elhanyagolt vakbélgyulladásban meghalt.

A második világháború után a szovjet hadsereg fészkelte be magát ide, és teljesen leamortizálta a luxusberendezést, így az egykori csillogás már a múlté. Az épület ma a nagyközönség elől teljesen elzárt terület.

A Törley-mauzóleum titka Törley János, a magyar pezsgőgyáros hirtelen halála után a felesége egy hatalmas kriptát emeltetett Budafok szívében, ide temették el a házaspárt és a másfél éves kislányukat. De az 50-es években szörnyűség történt!

