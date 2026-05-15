Titkos alagút és luxus: a budafoki Törley-birodalom eltitkolt arca

Törley József, a hazai pezsgőgyártás extravagáns tulajdonosa nem aprózta el a dolgokat. Az 1880-as évek végén gondolt egy merészet, és elhatározta, hogy luxusrezidenciát épített magának Budafokon. A kor sztárépítészei szabad kezet kaptak, a pénz nem számított. Az eredmény? Egy monumentális, bástyákkal és tornyokkal díszített neogótikus csoda, ami úgy néz ki, mintha egyenesen a Loire-völgyéből pottyant volna ide. A kastélybelsőben elképesztő gótikus lovagterem és pazar luxus várta a családot – de a fekete leves csak ezután következett!

Törley József titkos alagúton át kémkedett a munkásai után

A budafokiak között a mai napig tartja magát a döbbenetes pletyka: a kastély pincéjéből egy szigorúan titkos, mélyen a föld alá ásott alagút vezetett egyenesen a domb alján elterülő Törley Pezsgőgyárba!

A helyiek esküsznek rá, hogy a milliárdos gyáros nem akart a "pórnéppel" vegyülni az utcán. Inkább ezen a rejtett, sötét folyosón osonva járt le a gyárba, hogy teljesen váratlanul és észrevétlenül rajtaüthessen az alkalmazottakon, és ellenőrizze a méregdrága pezsgőket.

Maga a gyári pincerendszer is egy valóságos föld alatti labirintus, amit egy az egyben a francia Champagne vidékéről másoltak le. A kilométeres járatokban ma is elképesztő pezsgőmáglyák (egymásra halmozott pezsgősüvegek) tornyosulnak, ráadásul a mai napig itt vannak a cégalapító dédunokája, Törley Mária szobrai is!

A második világháború után a szovjet hadsereg fészkelte be magát ide, és teljesen leamortizálta a luxusberendezést, így az egykori csillogás már a múlté Fotó: Fortepan/Domonkos Endre

Szerelmi fészek és a hirtelen halál átka: Alig három év jutott Törley Józsefnek a luxusból

Közvetlenül a lovagvár mellett áll a mesés, szecessziós Sacelláry-kastély. Ezt a kecses villát Sacelláry György építtette imádott lányának, Irénnek, aki nem más volt, mint Törley József felesége. Bár a két hatalmas birtokot elvileg egy kőfal választotta el, a kertek teljesen egybefolytak – a pletykák szerint azért, hogy a szerelmesek bármikor átsétálhassanak egymáshoz. A Sacelláry-villa belseje igazi ékszerdoboz.

A mesebeli gazdagságra azonban rányomta a bélyegét egy szörnyű tragédia. A kastély hihetetlenül sokáig, 14 évig épült. Amikor végre elkészült, a család alig tudta kiélvezni a pompát. Mindössze három évvel a beköltözés után, 1907-ben Törley József egy külföldi utazás során, sokkoló hirtelenséggel, egy elhanyagolt vakbélgyulladásban meghalt.