RETRO RÁDIÓ

Beborul az időjárás: zivatarok és kiadós eső közelít

Péntektől egyre többfelé érkezhet eső. A hétvégi időjárás több fokos lehűlést és kiadós csapadékot is hozhat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

A következő napokban fokozatosan véget érhet a napos idő: nyugat felől egyre több felhő érkezik, és péntektől már országszerte számítani lehet záporokra, zivatarokra. A hétvége második felére tartósabb esőzés, erősödő szél és több fokos lehűlés is jöhet, így sok helyen teljesen átírhatja a szabadtéri programokat az időjárás – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A hétvégi időjárás több fokos lehűlést és kiadós csapadékot is hozhat.
 A hétvégi időjárás több fokos lehűlést és kiadós csapadékot is hozhat. Fotó: Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Péntek

Nyugat, délnyugat felől tovább növekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél megerősödhet. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

Szombat

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, majd délutántól sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék lehet. Egyelőre nem változik a hőmérséklet, marad a 20-21 fokos csúcs.

Vasárnap

Túlnyomóan borult időre van kilátás kiadós esőzéssel, záporokkal. Néhol zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz erős. 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu