Beborul az időjárás: zivatarok és kiadós eső közelít

A következő napokban fokozatosan véget érhet a napos idő: nyugat felől egyre több felhő érkezik, és péntektől már országszerte számítani lehet záporokra, zivatarokra. A hétvége második felére tartósabb esőzés, erősödő szél és több fokos lehűlés is jöhet, így sok helyen teljesen átírhatja a szabadtéri programokat az időjárás – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A hétvégi időjárás több fokos lehűlést és kiadós csapadékot is hozhat. Fotó: Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Péntek

Nyugat, délnyugat felől tovább növekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél megerősödhet. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

Szombat

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, majd délutántól sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék lehet. Egyelőre nem változik a hőmérséklet, marad a 20-21 fokos csúcs.

Vasárnap

Túlnyomóan borult időre van kilátás kiadós esőzéssel, záporokkal. Néhol zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz erős. 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.