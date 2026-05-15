Dibusz Dénes menedzsere mindent elmondott Marco Rossiról

Másodszor is kimaradt Marco Rossi keretéből a Fradi kapusa. Dibusz Dénes menedzsere arról beszélt, látjuk-e még címeres mezben a játékost.

Létrehozva: 2026.05.15. 07:30
A fájó emlékű, írek elleni világbajnoki selejtezőn még ő védett, azóta a labdarúgó-válogatott keretében sem volt ott Dibusz Dénes. Marco Rossi szövetségi kapitány tavasszal és a nyári meccsekre sem hívta be a Ferencváros csapatkapitányát. Márciusban azzal indokolt, hogy Dibusz akkor tért vissza ujjműtétje után, most nem is beszélt a kapusról.

Dibusz Dénes 47 alkalommal védett a válogatottban Fotó: Kovacs Peter

Marco Rossi kiemelte, számára Tóth Balázs az első számú választás. Mellette Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron ismerkedik a közeggel, Szappanos Péter pedig búcsúzni érkezik Telkibe. Dibusz egyelőre nem kap utolsó lehetőséget, de menedzsere szerint ezzel nincs is baj.

"Ahogy kivettem Marco Rossi szavaiból, a jövőre, a fiatalításra koncentrál a kapusposztot illetően. Dénes 10-11 éven keresztül szinte sérülésmentesen, nagyon magas szinten teljesített mind a klubjában, mind a válogatottban, ez idő alatt talán több mint 500 mérkőzést is lejátszott, ez nemzetközi szinten kimagasló szám. Ennek általában vannak következményei, a pályafutása végéhez közeledve nem tudta elkerülni a sérüléseket, a mostani idényben gond volt a csípőjével, illetve volt egy kisujj műtétje"

- mondta Schultz Levente az M4 Sportnak.

A menedzser - aki korábban maga is focizott a Fradiban - ugyanakkor biztosított mindenkit, ha úgy alakul, ott lehet még Dibusz Dénes a válogatottban.

Dénes most kezd 100 százalékos állapotba kerülni, egyéves szerződése van még a Ferencvárossal. Ha a későbbiekben Marco Rossi mégis úgy döntene, akkor biztosan a rendelkezésére állna, de úgy gondolom, a mester most a fiatalításra koncentrál, ami persze érthető is.

Marco Rossi szövetségi kapitány az MTI-nek utalt arra, nincs bezárva Dibusz előtt az ajtó.

"Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játkosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle."

 

Dibusz Dénes lemond nagy álmáról?

A 35 éves kapus három Európa-bajnokságon is részt vett, azonban egyszer sem kapott szerepet, végig a kispadon ült. Nagy álma volt, hogy Eb-n vagy világbajnokságon szerepel, ennek most nincs realitása. 

 

