„Pedig csak reggelizni mentünk” - híres lett a győri férfi, miután megette a másfél kilós szendvicsét
Néhány másodpercen múlt Horváth Rolandnak, hogy egy embert próbáló kihívás büszke nyertese legyen. A győri férfinek egy másfél kilós melegszendvicset kellett egy ültében megennie. Szorította az idő, de a monstrum nem fogott ki rajta! A győztes fickó még most is csodálkozik, hogy ez akkora szenzáció lett.
Játszi könnyedséggel sétált be Horváth Roland abba a győri pékségbe, ahol most mindenki büszkén ismétli a nevét. Van is miért, hiszen a kihívásukat sikerült teljesítenie: egy másfél kilós melegszendvicset evett meg, mindössze néhány másodpercen múlt az országos hírneve.
Gigászi melegszendvics-kihívás
Aki mer, az nyer – tartja a mondás, és milyen igaz! A Pedro Pékség csapata is így van ezzel, és hát nem is bízták a véletlenre, amikor egy hatalmas kihívás elé állították vendégeiket. Szó szerint! A „boszorkánykonyhájukban” egy szendvicsszörnyet alkottak meg, ami belül sonkás, sajtos és sajtkrémes, kívül roppanós és súlyában, méretében is hatalmas – másfél kiló.
A közösségi oldalukon közhírré tétették, hogy aki képes felfalni a 7 ezer forintba kerülő melegszendvicsüket, annak jutalom üti a markát. Mind meg kell enni, és nincs ám sok idő rá - mindössze 20 perc! Ha sikerül teljesíteni a kihívásukat, akkor övé a 10 ezer forintos ételutalvány.
Volt már egy ilyen versenyünk, akkor egy 1 kilós kakaós csigát kellett megennie a vendégeknek. Húsz versenyzőből 10 győzött. A mostani kihívást egy hete hirdettük meg, egész Győr követi már, hogy mi fog történni. Elég hamar sikerült teljesíteni!
- mondta büszkén Varga Péter, a pékség ügyvezetője a Metropolnak.
Horváth Roland neve mára messze jutott a pékség falai közül. Országos híre van a neten, hogy milyen könnyeden felfalta a győri óriásszendvicset. Pedig esküszik, csak egy jót akart enni, amikor a nejével és az egyik kollégájával besétáltak oda. „A pékségbe többször járunk reggelizni. Nagyon finomak a szendvicseit, a péksütik és a melegszendvicseik. Az egyik ismerősöm is ott dolgozik üzletvezetőként, ő mondta, hogy vágjak bele. Nem a nyeremény motivált, ki akartam próbálni, hogy meg tudom-e csinálni 20 perc alatt. Úgy voltam vele, hogy ha nem sikerül, akkor is ettem egy jót” – kezdte el mesélni Roland, hogy mi motiválta.
A győri férfi napközben darukkal, konténerekkel foglalkozik, jó volt számára kicsit kikapcsolni. Ahogy a hivatása, ez sem volt számára igazi kihívás. Az óra csak ketyegett, ő pedig evett és evett. Hiába röpült az idő, megőrizte hidegvérét. Mindössze néhány másodpercen múlt az országos hírneve, de végül a szendvics mégis csak a tányérról a gyomrában landolt. Mind megette!
„Felszeltem kisebb darabokra, aztán sem az idővel, sem a mennyiséggel nem törődve, kényelmesen ettem. A végén azért éreztem, hogy az utolsó falatok már nehézkesebben mentek le, de ott meg előjött a versenyszellem, és mondom, nem, nem! Tíz másodperc maradt hátra, amikor az utolsó falatot is lenyeltem” - árulta el, hogy mi volt taktikája, hogy legyőzze a szendvics-Góliátot.
A vekker kattant, ő pedig győzött.
Igazából magam sem gondoltam volna, hogy sikerül. Azért elég nagy volt, amikor megkaptam.
– vallotta be Roland.
Hirtelen jött a hírnév
Nem hitte volna, hogy akkora dobra verik a győzelmét. Pedig bizony így lett. Azóta, hogy a pékség büszkén megosztotta őt a közösségi oldalán, mára a Facebookon és túl is az ő arca köszön vissza. Furcsa is neki, hogy hirtelen híres lett. „A pékség dolgozói gratuláltak, átadták az utalványt, pár közös fotót készítettünk és mentünk vissza dolgozni. Aztán ami utána jött, arra nem számítottam. A közösségi médiában megjelent posztra rengeteg lájk, hozzászólás érkezett. Az ismerősök is hívogattak, mintha nagy dolog lett volna. Pedig csak reggelizni mentünk...” - tárta szét a karját a győri győztes.
Óriás kajákból hazánkban akad bőven. Teszteltük is őket!
