„Pedig csak reggelizni mentünk” - híres lett a győri férfi, miután megette a másfél kilós szendvicsét

Játszi könnyedséggel sétált be Horváth Roland abba a győri pékségbe, ahol most mindenki büszkén ismétli a nevét. Van is miért, hiszen a kihívásukat sikerült teljesítenie: egy másfél kilós melegszendvicset evett meg, mindössze néhány másodpercen múlt az országos hírneve.

Horváth Roland teljesítette a lehetetlen: rövid idő alatt mind megette az óriás melegszendvicset / Fotó: Pedro Pékség hivatalos Facebook-oldal

Gigászi melegszendvics-kihívás

Aki mer, az nyer – tartja a mondás, és milyen igaz! A Pedro Pékség csapata is így van ezzel, és hát nem is bízták a véletlenre, amikor egy hatalmas kihívás elé állították vendégeiket. Szó szerint! A „boszorkánykonyhájukban” egy szendvicsszörnyet alkottak meg, ami belül sonkás, sajtos és sajtkrémes, kívül roppanós és súlyában, méretében is hatalmas – másfél kiló.

A közösségi oldalukon közhírré tétették, hogy aki képes felfalni a 7 ezer forintba kerülő melegszendvicsüket, annak jutalom üti a markát. Mind meg kell enni, és nincs ám sok idő rá - mindössze 20 perc! Ha sikerül teljesíteni a kihívásukat, akkor övé a 10 ezer forintos ételutalvány.

Volt már egy ilyen versenyünk, akkor egy 1 kilós kakaós csigát kellett megennie a vendégeknek. Húsz versenyzőből 10 győzött. A mostani kihívást egy hete hirdettük meg, egész Győr követi már, hogy mi fog történni. Elég hamar sikerült teljesíteni!

- mondta büszkén Varga Péter, a pékség ügyvezetője a Metropolnak.

Horváth Roland neve mára messze jutott a pékség falai közül. Országos híre van a neten, hogy milyen könnyeden felfalta a győri óriásszendvicset. Pedig esküszik, csak egy jót akart enni, amikor a nejével és az egyik kollégájával besétáltak oda. „A pékségbe többször járunk reggelizni. Nagyon finomak a szendvicseit, a péksütik és a melegszendvicseik. Az egyik ismerősöm is ott dolgozik üzletvezetőként, ő mondta, hogy vágjak bele. Nem a nyeremény motivált, ki akartam próbálni, hogy meg tudom-e csinálni 20 perc alatt. Úgy voltam vele, hogy ha nem sikerül, akkor is ettem egy jót” – kezdte el mesélni Roland, hogy mi motiválta.

A szendvicsszörny másfél kilót nyomott /Fotó: Pedro Pékség hivatalos Facebook-oldal

A győri férfi napközben darukkal, konténerekkel foglalkozik, jó volt számára kicsit kikapcsolni. Ahogy a hivatása, ez sem volt számára igazi kihívás. Az óra csak ketyegett, ő pedig evett és evett. Hiába röpült az idő, megőrizte hidegvérét. Mindössze néhány másodpercen múlt az országos hírneve, de végül a szendvics mégis csak a tányérról a gyomrában landolt. Mind megette!