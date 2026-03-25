Nutellás, pisztáciás vagy a titkos extra: Egy falat boldogságért áll hosszú sorban a fél város!
Palacsintás Roby teljesen felforgatta a környéket! Valóságos palacsintaőrület tört ki Budapesten.
Mulatós zene, finom palacsinta és kedves hangulat. Ez az egyszerű recept egy hirtelen érkezett sikerhez. Palacsintaőrület a Népszínház utcában: Roby hét hónapja nyitott, és már most hosszú sorok állnak a pultjánál, hogy megkóstolhassák a palacsintáit, amelyeket kiváló minőségű alapanyagokból készít.
Korábban bontással és kertészkedéssel foglalkozott, de a vendéglátásban is szerzett tapasztalatot, így a szíve végül ehhez a területhez húzta. Eleinte fánk és palacsinta szerepelt a kínálatban, de a fánk nem keltett különösebb érdeklődést, míg a palacsinta rögtön nagy sikert aratott. Még számára is nehezen felfogható, hogyan vált ennyire népszerűvé ilyen rövid idő alatt, de úgy gondolja, hogy a siker kulcsa a minőségben is rejlik.
Azt gondoltam, hogy lesz rá kereslet, de, mondjuk úgy, a kereslet az átlagnál nagyobb. Több oka is van ennek. Gondolom, az ár-érték arány is, mert csak 300 forintba kerül darabja
- tűnődik Roby, miközben tölti a palacsintákat. Nutellás, pisztáciás, dinnyés vagy az extra mellett több mint 20 fajta ízben kérhetünk még palacsintát. Az extra palacsinta töltelékéhez tartozó ízek titkát azonban még nekünk sem árulta el. Nemcsak a kedvelt desszert miatt térnek be ide az emberek – Roby személyisége legalább ennyire vonzó. Mindenkihez van egy kedves szava, viccelődik, természetes közvetlensége azonnal oldja a hangulatot. Egy mosoly, egy kis figyelem… talán éppen ezek azok az apróságok, amelyekből ma a legnagyobb a hiány.
Végső soron nem tudom, hogy alakult ki ez a nagy érdeklődés, de kialakult. Most már akkor ez tény. Ez ellen semmit nem lehet tenni
- mosolyog szerényen a palacsintás.
Palacsintaőrület a Népszínház utcában
Március 28-án szombaton délután 13 órakor palacsintaevő versenyt hirdetett Roby a Rákóczi Téri Vásárcsarnokban. A résztvevőknek 15 perc áll majd rendelkezésükre, hogy minél több palacsintát elfogyasszanak. A versenyre való jelentkezés már lezárult, de szurkolóként nagyon szívesen várnak mindenkit. Másnap, március 29-én pedig a népszerű palacsintás átköltözik az új üzletbe, a Kis József utca 18. szám alá. Bár a jelenlegi helynek is megvan a maga bája: kicsi, személyes, téglára helyezett palacsintasütővel. Roby nagyon izgatott a váltás miatt, hiszen sokféle vendég megfordul nála: családok, baráti társaságok, fiatalok, idősebbek és párok. Szebb, igényesebb környezetben fogja várni a vendégeket, szeretné, ha mindenki jól érezné magát.
Igazából nagyon sok pár jár hozzám, de barátok, házaspárok is. Nagyon sokan jönnek rózsákkal, virágokkal és ez az igény megerősített abban, hogy helyes a továbblépés. Nagyon sok virág lesz az új helyemen, tulipánok a pult körül. Az egy méltó találkozóhely lesz
- ígéri Roby.
Az új üzlet megnyitásával pedig minden adott ahhoz, hogy ez a közösség tovább növekedjen és még többek számára váljon meghatározó élménnyé egy egyszerű, mégis szeretettel készített palacsinta.
Fejlődni kell. A palacsintásnak is fejlődnie kell és a vendégek igénylik is ezt
- magyarázza Palacsintás Roby, aki mára nem csupán népszerű street food-os lett a Népszínház utcában, hanem olyan vérbeli vendéglátós, aki összehozza az embereket. A hely melegsége, közvetlensége és az a figyelem, amellyel a vendégek felé fordul, különleges hangulatot teremt a város sűrű forgatagában. Nem számít, ki honnan érkezik – a környékről, a város másik végéből vagy akár messzebbről, palacsintás Robyhoz szívesen betérnek az emberek. Csak ne emeljen árat!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre