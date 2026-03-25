Nutellás, pisztáciás vagy a titkos extra: Egy falat boldogságért áll hosszú sorban a fél város!

Mulatós zene, finom palacsinta és kedves hangulat. Ez az egyszerű recept egy hirtelen érkezett sikerhez. Palacsintaőrület a Népszínház utcában: Roby hét hónapja nyitott, és már most hosszú sorok állnak a pultjánál, hogy megkóstolhassák a palacsintáit, amelyeket kiváló minőségű alapanyagokból készít.

Palacsintaőrület: Roby versenyre várja vendégeit a héten. Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Korábban bontással és kertészkedéssel foglalkozott, de a vendéglátásban is szerzett tapasztalatot, így a szíve végül ehhez a területhez húzta. Eleinte fánk és palacsinta szerepelt a kínálatban, de a fánk nem keltett különösebb érdeklődést, míg a palacsinta rögtön nagy sikert aratott. Még számára is nehezen felfogható, hogyan vált ennyire népszerűvé ilyen rövid idő alatt, de úgy gondolja, hogy a siker kulcsa a minőségben is rejlik.

Azt gondoltam, hogy lesz rá kereslet, de, mondjuk úgy, a kereslet az átlagnál nagyobb. Több oka is van ennek. Gondolom, az ár-érték arány is, mert csak 300 forintba kerül darabja

- tűnődik Roby, miközben tölti a palacsintákat. Nutellás, pisztáciás, dinnyés vagy az extra mellett több mint 20 fajta ízben kérhetünk még palacsintát. Az extra palacsinta töltelékéhez tartozó ízek titkát azonban még nekünk sem árulta el. Nemcsak a kedvelt desszert miatt térnek be ide az emberek – Roby személyisége legalább ennyire vonzó. Mindenkihez van egy kedves szava, viccelődik, természetes közvetlensége azonnal oldja a hangulatot. Egy mosoly, egy kis figyelem… talán éppen ezek azok az apróságok, amelyekből ma a legnagyobb a hiány.

Végső soron nem tudom, hogy alakult ki ez a nagy érdeklődés, de kialakult. Most már akkor ez tény. Ez ellen semmit nem lehet tenni

- mosolyog szerényen a palacsintás.

A hét minden napján áll a sor Robynál. Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Palacsintaőrület a Népszínház utcában

Március 28-án szombaton délután 13 órakor palacsintaevő versenyt hirdetett Roby a Rákóczi Téri Vásárcsarnokban. A résztvevőknek 15 perc áll majd rendelkezésükre, hogy minél több palacsintát elfogyasszanak. A versenyre való jelentkezés már lezárult, de szurkolóként nagyon szívesen várnak mindenkit. Másnap, március 29-én pedig a népszerű palacsintás átköltözik az új üzletbe, a Kis József utca 18. szám alá. Bár a jelenlegi helynek is megvan a maga bája: kicsi, személyes, téglára helyezett palacsintasütővel. Roby nagyon izgatott a váltás miatt, hiszen sokféle vendég megfordul nála: családok, baráti társaságok, fiatalok, idősebbek és párok. Szebb, igényesebb környezetben fogja várni a vendégeket, szeretné, ha mindenki jól érezné magát.

Igazából nagyon sok pár jár hozzám, de barátok, házaspárok is. Nagyon sokan jönnek rózsákkal, virágokkal és ez az igény megerősített abban, hogy helyes a továbblépés. Nagyon sok virág lesz az új helyemen, tulipánok a pult körül. Az egy méltó találkozóhely lesz

- ígéri Roby.