Nutellás, pisztáciás vagy a titkos extra: Egy falat boldogságért áll hosszú sorban a fél város!

Palacsintás Roby teljesen felforgatta a környéket! Valóságos palacsintaőrület tört ki Budapesten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 11:30
palacsinta Népszínház utca Budapest

Mulatós zene, finom palacsinta és kedves hangulat. Ez az egyszerű recept egy hirtelen érkezett sikerhez. Palacsintaőrület a Népszínház utcában: Roby hét hónapja nyitott, és már most hosszú sorok állnak a pultjánál, hogy megkóstolhassák a palacsintáit, amelyeket kiváló minőségű alapanyagokból készít.

A palacsintaőrület új helyen folytatódik.
Palacsintaőrület: Roby versenyre várja vendégeit a héten. Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Korábban bontással és kertészkedéssel foglalkozott, de a vendéglátásban is szerzett tapasztalatot, így a szíve végül ehhez a területhez húzta. Eleinte fánk és palacsinta szerepelt a kínálatban, de a fánk nem keltett különösebb érdeklődést, míg a palacsinta rögtön nagy sikert aratott. Még számára is nehezen felfogható, hogyan vált ennyire népszerűvé ilyen rövid idő alatt, de úgy gondolja, hogy a siker kulcsa a minőségben is rejlik. 

Azt gondoltam, hogy lesz rá kereslet, de, mondjuk úgy, a kereslet az átlagnál nagyobb. Több oka is van ennek. Gondolom, az ár-érték arány is, mert csak 300 forintba kerül darabja

- tűnődik Roby, miközben tölti a palacsintákat. Nutellás, pisztáciás, dinnyés vagy az extra mellett több mint 20 fajta ízben kérhetünk még palacsintát. Az extra palacsinta töltelékéhez tartozó ízek titkát azonban még nekünk sem árulta el. Nemcsak a kedvelt desszert miatt térnek be ide az emberek – Roby személyisége legalább ennyire vonzó. Mindenkihez van egy kedves szava, viccelődik, természetes közvetlensége azonnal oldja a hangulatot. Egy mosoly, egy kis figyelem… talán éppen ezek azok az apróságok, amelyekből ma a legnagyobb a hiány. 

Végső soron nem tudom, hogy alakult ki ez a nagy érdeklődés, de kialakult. Most már akkor ez tény. Ez ellen semmit nem lehet tenni

 - mosolyog szerényen a palacsintás. 

A környéken mindenki ismeri palacsintás Robit.
A hét minden napján áll a sor Robynál. Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Palacsintaőrület a Népszínház utcában

Március 28-án szombaton délután 13 órakor palacsintaevő versenyt hirdetett Roby a Rákóczi Téri Vásárcsarnokban. A résztvevőknek 15 perc áll majd rendelkezésükre, hogy minél több palacsintát elfogyasszanak. A versenyre való jelentkezés már lezárult, de szurkolóként nagyon szívesen várnak mindenkit. Másnap, március 29-én pedig a népszerű palacsintás átköltözik az új üzletbe, a Kis József utca 18. szám alá. Bár a jelenlegi helynek is megvan a maga bája: kicsi, személyes, téglára helyezett palacsintasütővel. Roby nagyon izgatott a váltás miatt, hiszen sokféle vendég megfordul nála: családok, baráti társaságok, fiatalok, idősebbek és párok. Szebb, igényesebb környezetben fogja várni a vendégeket, szeretné, ha mindenki jól érezné magát. 

Igazából nagyon sok pár jár hozzám, de barátok, házaspárok is. Nagyon sokan jönnek rózsákkal, virágokkal és ez az igény megerősített abban, hogy helyes a továbblépés. Nagyon sok virág lesz az új helyemen, tulipánok a pult körül.  Az egy méltó találkozóhely lesz

 - ígéri Roby. 

Az új üzlet megnyitásával pedig minden adott ahhoz, hogy ez a közösség tovább növekedjen és még többek számára váljon meghatározó élménnyé egy egyszerű, mégis szeretettel készített palacsinta. 

Fejlődni kell. A palacsintásnak is fejlődnie kell és a vendégek igénylik is ezt

- magyarázza Palacsintás Roby, aki mára nem csupán népszerű street food-os lett a Népszínház utcában, hanem olyan vérbeli vendéglátós, aki összehozza az embereket. A hely melegsége, közvetlensége és az a figyelem, amellyel a vendégek felé fordul, különleges hangulatot teremt a város sűrű forgatagában. Nem számít, ki honnan érkezik – a környékről, a város másik végéből vagy akár messzebbről, palacsintás Robyhoz szívesen betérnek az emberek. Csak ne emeljen árat! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
