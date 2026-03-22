Ezen múlik, hogy kireped a macaron vagy sem – Bernáth József tuti receptje mindent visz

Nem ment el szó nélkül Bernáth József az édesszájúak egyik legfontosabb ünnepe mellett. Március 20-án volt a nemzetközi macaron nap, ennek okán pedig megosztotta különleges receptjét a magyar séf.

Időigényes a macaron elkészítése, de a rajongók szerint megéri a fáradtságot

Fotó: Pexels/Fabiola Ulate/Képünk illusztráció

Így készül a szilvás-kávés macaron Bernáth József konyhájában

A különleges édesség elkészítése időigényes, ám a macaron rajongói szerint megéri a belefektetett idő és energia! Íme Bernáth József-féle szilvás-kávés macaron receptje!

Hozzávalók 35 darabhoz

A héjhoz:

150 g mandulaliszt

150 g porcukor

60 g tojásfehérje, amit 3-4 napig előtte a hűtőben lefedve tároltunk

150 g porcukor

35 g szénsavmentes ásványvíz

60 g tojásfehérje

A töltelékhez:

150 g étcsokoládé

160 g tejszín (30%-os)

80 g szemes kávé (amiból kiveszünk egy keveset a héjak dekorálásához)

20 g vaj

85 g aszalt szilva

1 vaníliarúd kikapart magja

kevés ásványvíz

Elkészítés:

1. 150 g mandulalisztet 150 g porcukorral együtt átdaráljuk, s ha kell, át is szitáljuk. Ezt nevezik a franciák tant pour tant-nak (ejtsd: tan pur tan). Ehhez a keverékhez hozzáadjuk az egyik adag tojásfehérjét és alaposan eldolgozzuk.

2. A krémhez felmelegítjük a tejszínt és ráöntjük az enyhén felaprított kávészemekre (amiből keveset meghagyunk dekorációnak). 15 perc után leszűrjük, újra felmelegítjük és a felaprított csokoládéhoz adjuk a felkockázott vajjal együtt. Habverővel addig keverjük, míg a csokoládé és a vaj is teljesen elolvad. Ezt botmixerrel is megtehetjük, amivel sokkal gyorsabban érhetjük el a kellő állagot. Habzsákba töltjük és felhasználásig hűtőben tartjuk. Az aszalt szilvát aprítógéppel, vagy késsel minél apróbbra vágjuk, hozzáadjuk a kikapart vaníliamagokat, s annyi vizet, hogy kenhető állagú legyen. Felhasználásig ezt a masszát is hűtőben pihentetjük.

3. A másik adag porcukrot a 35 g ásványvízzel forrni tesszük, s amikor eléri a 112 C-ot, elkezdjük felverni géppel a maradék tojásfehérjét. Amikor a cukorszirup eléri a 118 C-ot, akkor folyamatos keverés mellett hozzácsurgatjuk a félig vert tojáshabunkhoz. Közepesen kemény habbá verjük, majd 8-10 percig hűlni hagyjuk. (Ha túlverjük a fehérjét, akkor a macaronok ki fognak repedni). Ha visszahűlt, egyenletesen eldolgozzuk a tojásfehérjés tant pour tant keverékkel és habzsákba töltjük.