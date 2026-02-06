1000 adag ingyen csirke a Blahán nyíló új helyen

2026. február 7-én élesben is megnyitja kapuit a Blaha Chicken Tenders a Blaha Lujza téren. A koncepció mögött a Kazinczy utcából ismert Fat Mama csapata áll.

A csirke hús hazai forrásból érkezik Fotó: Blaha Chicken Tenders

A helyszínválasztás nem véletlen: a Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol naponta több tízezren fordulnak meg. Az új étkezde a Rákóczi út árkádos szakaszán kapott helyet, közvetlenül a 7-es busz megállójánál, kifejezetten street food fogyasztásra optimalizált mérettel és működéssel.

„Alapvetően à la carte vendéglátással foglalkozunk, de tavaly év elején egy kedves ismerősünk megkeresett minket azzal, hogy van egy kis hely, amivel nem tud mit kezdeni, és ne álljon üresen” – idézi fel a kezdeteket Márton Ádám, a Blaha Chicken Tenders ügyvezetője. „Magyarországon a csirke rendkívül népszerű alapanyag, ezért olyan koncepciót kerestünk, ami egyszerű, szerethető és könnyen megvalósítható. Nem klasszikus gyorséttermet akartunk, hanem letisztult, minőségi street foodot.”

Egy alapanyag, teljes fókusz

A Blaha Chicken Tenders teljes kínálata a csirkére épül. A hús hazai forrásból érkezik, a panírozás helyben történik, az ételek pedig kizárólag rendelés után készülnek. A köretek és kiegészítők is szűk, de tudatosan felépített választékot alkotnak: sült krumpli, coleslaw, amerikai ihletésű Texas Toast és többféle, házilag készített szósz egészíti ki a fő elemet.

„A 2025–2026-os gasztronómiai trendek egyértelműen az egyszerűség és a minőség irányába mutatnak” – mondja az ügyvezető.

Egyetlen alapanyagra építeni nemcsak koncepcionális döntés, hanem szakmai előny is. Így sokkal könnyebb garantálni az állandó minőséget, gyorsabbak a folyamatok, és a vendég pontosan tudja, mire számíthat. Ez a fókusz segít abban, hogy ne csússzunk el a célunktól, ami az egyszerű, minőségi, hazai alapanyagokra épülő street food.

Fat Mamától a Blaháig

A háttérben komoly szervezeti és szakmai tapasztalat áll. A Fat Mama évek óta stabil szereplője a budapesti vendéglátásnak, nagy létszámú csapattal és kiforrott működéssel. Ezt a tudást emelték át az új helyre is.