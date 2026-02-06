1000 adag ingyen csirke a Blahán nyíló új helyen
Február 7-én nyitja meg kapuit a Blaha Chicken Tenders a Blaha Lujza téren, amikor is ezer adag ingyenes étellel várják a vendégeket.
2026. február 7-én élesben is megnyitja kapuit a Blaha Chicken Tenders a Blaha Lujza téren. A koncepció mögött a Kazinczy utcából ismert Fat Mama csapata áll.
A helyszínválasztás nem véletlen: a Blaha Lujza tér Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol naponta több tízezren fordulnak meg. Az új étkezde a Rákóczi út árkádos szakaszán kapott helyet, közvetlenül a 7-es busz megállójánál, kifejezetten street food fogyasztásra optimalizált mérettel és működéssel.
„Alapvetően à la carte vendéglátással foglalkozunk, de tavaly év elején egy kedves ismerősünk megkeresett minket azzal, hogy van egy kis hely, amivel nem tud mit kezdeni, és ne álljon üresen” – idézi fel a kezdeteket Márton Ádám, a Blaha Chicken Tenders ügyvezetője. „Magyarországon a csirke rendkívül népszerű alapanyag, ezért olyan koncepciót kerestünk, ami egyszerű, szerethető és könnyen megvalósítható. Nem klasszikus gyorséttermet akartunk, hanem letisztult, minőségi street foodot.”
Egy alapanyag, teljes fókusz
A Blaha Chicken Tenders teljes kínálata a csirkére épül. A hús hazai forrásból érkezik, a panírozás helyben történik, az ételek pedig kizárólag rendelés után készülnek. A köretek és kiegészítők is szűk, de tudatosan felépített választékot alkotnak: sült krumpli, coleslaw, amerikai ihletésű Texas Toast és többféle, házilag készített szósz egészíti ki a fő elemet.
„A 2025–2026-os gasztronómiai trendek egyértelműen az egyszerűség és a minőség irányába mutatnak” – mondja az ügyvezető.
Egyetlen alapanyagra építeni nemcsak koncepcionális döntés, hanem szakmai előny is. Így sokkal könnyebb garantálni az állandó minőséget, gyorsabbak a folyamatok, és a vendég pontosan tudja, mire számíthat. Ez a fókusz segít abban, hogy ne csússzunk el a célunktól, ami az egyszerű, minőségi, hazai alapanyagokra épülő street food.
Fat Mamától a Blaháig
A háttérben komoly szervezeti és szakmai tapasztalat áll. A Fat Mama évek óta stabil szereplője a budapesti vendéglátásnak, nagy létszámú csapattal és kiforrott működéssel. Ezt a tudást emelték át az új helyre is.
„A Fat Mamában angolszász mintára épülő csapatműködéssel dolgozunk, ezt a szemléletet hozzuk át a Blaha Chicken Tendersbe is” – fogalmaz Márton Ádám. „Az együttműködés lényege, hogy a vendégélmény és a minőség minden egységben ugyanazon a szinten maradjon. A konyhai munka mögött ugyanaz a szakmai tudás áll, a séfünk pedig garancia arra, hogy amit kiadunk a kezünkből, az következetesen magas színvonalú.”
A konyhai oldalról a legnagyobb kihívást az egyszerűség és a gyors reprodukálhatóság jelenti. Street food környezetben nem fér bele az esetlegesség: a terméknek csúcsidőben is ugyanazt a minőséget kell hoznia.
„A legnagyobb szakmai kihívás az, hogy az étel mindig ugyanúgy készüljön el, akár nagy forgalom mellett is” – hangsúlyozza az ügyvezető.
A cél az, hogy valódi win-win helyzet alakuljon ki a vendég és a termelő között: a vendég mindig azt kapja, amit vár, mi pedig hosszú távon is meg tudjuk őrizni az értékállóságot.
1000 adag ingyen csirke február 7-én
A Blaha Chicken Tenders 2026. február 7-én, szombaton nyit meg hivatalosan a nagyközönség előtt a 1074 Budapest, Rákóczi út 54. szám alatt. A nyitónapon a szervezők az első vendégeknek külön meglepetéssel is készülnek, 1000 ingyen adag ételt adnak az érdeklődőknek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre