Fertőző a kajak Kucsera Gábor családjában!

Nyolcéves korában szeretett bele a kajakozásba Kucsera Gábor, ez a szenvedély pedig azóta sem múlt el benne – sőt, már a gyerekeit is „megfertőzte” a sport szeretetével. A kétszeres világbajnok sportoló mindig is büszkén beszélt arról, mennyit adott neki a kajakozás: fegyelmet, kitartást, élményeket és egy olyan közösséget, ami az egész életét meghatározta. Most pedig úgy tűnik, a következő generáció is egyre közelebb kerül ehhez a világhoz, ugyanis Kucsera Gábor gyerekei is kezdik megszeretni ezt a sportot.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina mindig is hangsúlyozták a sportolás fontosságát a gyerekeiknek

(Fotó: Instagram)

Kucsera Gábor fia, Beni évek óta kajakozik

Kucsera Gábor már korábban is mesélt arról, hogy legidősebb gyermeke, Beni 11 évesen ragadott evezőt, és azóta is lelkesen űzi a sportot. Az édesapa pedig láthatóan minden pillanatát élvezi annak, hogy együtt beszélhetnek a kajakról, az edzésekről vagy éppen a vízen töltött időről. Most azonban újabb különleges mérföldkő érkezett a család életébe: középső gyermeke, a nyolcéves Milla is kipróbálta a kajakozást.

A büszke apuka egy igazán cuki videót is megosztott a közösségi oldalán. A felvételen az látható, ahogy a kislány egy oktatóval együtt vízre száll, majd lassan eltávolodik a parttól. A jelenet már önmagában is szívmelengető, de igazán különlegessé az teszi, ahogyan Kucsera Gábor a háttérből kommentálja az eseményeket. Bár ő maga nem látszik a videón, a hangjából egyértelműen hallani lehetett, mennyire meghatódott.

Úgy néz ki, ez a kajak, ez nagyon fertőző. Beni után most már Milla is bontogatja szárnyait

– mondta büszkén a videóban.

Kucsera Gábor mindhárom gyermekére nagyon büszke (Fotó: Instagram)

Kucsera Gábor lánya, Milla először kajakozott

A mondat talán viccesnek hangzik elsőre, de tökéletesen visszaadja azt az érzést, amit Kucsera átélhetett abban a pillanatban. Hiszen számára a kajakozás sosem csupán sport volt, hanem egy életforma, amely gyerekkora óta végigkíséri az útját. Most pedig azt láthatja, hogy a gyerekei is ugyanazzal a lelkesedéssel közelítenek ehhez a világhoz, mint annak idején ő maga.

A videó ráadásul nemcsak a sport szeretetéről szólt, hanem arról a különleges kötelékről is, ami egy édesapa és a gyermekei között kialakulhat. Kucsera hangjából pedig érezhető a büszkeség és az a meghatottság, amit talán minden szülő érez, amikor a gyermeke valami újba kezd.