Tápai Szabina reagált a gyereknevelésével kapcsolatos kritikákra: „Nincs szó arról, hogy bármit rájuk kényszerítenének”

Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága rendkívüli változásokon és fejlődésen ment át az utóbbi időben. A hullámvölgyek után valódi egymásra találás lett a történetük vége: a nehézségek után sikerült új életet kezdeniük, ma pedig már boldog családként élik meg a mindennapokat.

Tápai Szabina férje, Gábor a kisfiuk példaképe (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Tápai Szabina nem erőltet semmit

Tápai Szabina most egy kedves videót osztott meg a gyerekekről, amiben arról beszél, hogy mennyire fontos része lett a gyerekek életében a sport. Nem is meglepő, ugyanis Szabina és Gábor is elképesztő sportmúlttal és eredményekkel rendelkeznek. A rengeteg pozitív visszajelzés mellett akadtak azonban olyanok is a kommentszekcióban, akik nem nézték ezt ennyire jó szemmel.

„Azért reméljük, hogy ez a gyerekek döntése (akarata is) volt. Nem csak a tiétek…” – írta valaki, de Szabina rögtön világossá tette, hogy szó sincs ilyesmiről.

Minden esetben az ő választásuk, hogy sportolnak-e, és az is, hogy mit. Nincs szó arról, hogy bármit rájuk kényszerítenének

– vallotta Szabina.

A hit mentette meg a házasságukat (Fotó: Instagram)

Valóban, bár ők maguk a mozgás szerelmesei, nem erőltetnek semmit, a legfontosabb számukra a családi harmónia. A házaspár azt vallja ugyanis, hogy a mozgás nem kényszer, hanem lehetőség.

„Annak nagyon örülünk, hogy tudjuk egy kicsit a sport szeretetére nevelni, és ne a kütyüzés világában találják meg magukat, mert sajnos ez a tendencia a mai világban” – tette hozzá.

Bencéből olimpikon lehet?

Bár amikor kisfiuk, Bence megszületett, a szülők azt tervezték, inkább távol tartanák a versenyszerű sport világától, a tehetsége úgy tűnik, mégis ebbe az irányba fogja sodorni.

„Amikor Bence megszületett, eldöntöttük Gáborral, hogy nem szeretnénk, hogy a gyermekünk élsportoló legyen, mert pontosan tudjuk, mennyi áldozattal, lemondással jár. Viszont ha mégis szeretne ezen az úton elindulni, akkor mindenben támogatjuk” – mondta.

Szabina és Gábor számára nem az a cél, hogy a gyerekekből bajnokokat neveljenek, hanem hogy a mozgás váljon az életük természetes részévé. „A fontos maga a sport, azt pedig, hogy profi vagy amatőr szinten folytatják-e, az idő dönti el. Jobban örülünk neki, hogy itt kapcsolódnak ki, és nem a digitális eszközök mellett. Bence egyébként nagyon tehetséges kajakos, ráadásul az édesapja a példaképe, szóval még bármi lehet” – mesélte nevetve Szabina.