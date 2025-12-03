RETRO RÁDIÓ

Tápai Szabina reagált a gyereknevelésével kapcsolatos kritikákra: „Nincs szó arról, hogy bármit rájuk kényszerítenének”

Elképesztő sportmúlttal rendelkezik a házaspár, ám a gyerekeikre nem helyeznek nyomást emiatt. Tápai Szabina és Kucsera Gábor tudatosan figyelnek a gyereknevelésre, és nem erőltetnek semmit, hanem igyekeznek megadni a gyerekeiknek, amire szükségük van.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága rendkívüli változásokon és fejlődésen ment át az utóbbi időben. A hullámvölgyek után valódi egymásra találás lett a történetük vége: a nehézségek után sikerült új életet kezdeniük, ma pedig már boldog családként élik meg a mindennapokat.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor
Tápai Szabina férje, Gábor a kisfiuk példaképe (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Tápai Szabina nem erőltet semmit

Tápai Szabina most egy kedves videót osztott meg a gyerekekről, amiben arról beszél, hogy mennyire fontos része lett a gyerekek életében a sport. Nem is meglepő, ugyanis Szabina és Gábor is elképesztő sportmúlttal és eredményekkel rendelkeznek. A rengeteg pozitív visszajelzés mellett akadtak azonban olyanok is a kommentszekcióban, akik nem nézték ezt ennyire jó szemmel.

„Azért reméljük, hogy ez a gyerekek döntése (akarata is) volt. Nem csak a tiétek…” – írta valaki, de Szabina rögtön világossá tette, hogy szó sincs ilyesmiről.

Minden esetben az ő választásuk, hogy sportolnak-e, és az is, hogy mit. Nincs szó arról, hogy bármit rájuk kényszerítenének

– vallotta Szabina.

A hit mentette meg a házasságukat (Fotó: Instagram)

Valóban, bár ők maguk a mozgás szerelmesei, nem erőltetnek semmit, a legfontosabb számukra a családi harmónia. A házaspár azt vallja ugyanis, hogy a mozgás nem kényszer, hanem lehetőség.

 „Annak nagyon örülünk, hogy tudjuk egy kicsit a sport szeretetére nevelni, és ne a kütyüzés világában találják meg magukat, mert sajnos ez a tendencia a mai világban” – tette hozzá.

Bencéből olimpikon lehet?

Bár amikor kisfiuk, Bence megszületett, a szülők azt tervezték, inkább távol tartanák a versenyszerű sport világától, a tehetsége úgy tűnik, mégis ebbe az irányba fogja sodorni.

„Amikor Bence megszületett, eldöntöttük Gáborral, hogy nem szeretnénk, hogy a gyermekünk élsportoló legyen, mert pontosan tudjuk, mennyi áldozattal, lemondással jár. Viszont ha mégis szeretne ezen az úton elindulni, akkor mindenben támogatjuk – mondta.

Szabina és Gábor számára nem az a cél, hogy a gyerekekből bajnokokat neveljenek, hanem hogy a mozgás váljon az életük természetes részévé. „A fontos maga a sport, azt pedig, hogy profi vagy amatőr szinten folytatják-e, az idő dönti el. Jobban örülünk neki, hogy itt kapcsolódnak ki, és nem a digitális eszközök mellett. Bence egyébként nagyon tehetséges kajakos, ráadásul az édesapja a példaképe, szóval még bármi lehet” – mesélte nevetve Szabina.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor
Tápai Szabina és Kucsera Gábor a válás mellett döntött korábban, az újrakezdés után viszont valóban egymásra találtak (Fotó: Czerkl Gábor)

Bár a digitális tiltást nem gondolják reálisnak, tudatos szabályokat állítottak fel, hétvégére szorítják a telefonhasználatot, de igazából akkor is a sport és a közös programok vannak előtérben, ezért szerencsére a gyerekek nem viszik túlzásba a kütyüket „Bence nyilván nagyobb, találkozik eszközökkel, ezért nem lehet teljesen kizárni, inkább az idő szabályozására figyelünk” – mesélte.

Fontosak a tradíciók

Szabina elmesélte, hogy a családjukban nemcsak a sport szeretete a közös, hanem a gyökerek, a tradíciók, az értékrend is. „Mindenféle családi hagyományt igyekszünk átadni a gyerekeknek. A magyarságunkat a sport szeretete erősítette meg bennünk, a hit pedig megmentette a házasságunkat. Így kerek a családunk élete – zárta gondolatait Tápai Szabina.

 

