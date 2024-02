Nem hiszed el, mire vállalkozott kislányai miatt Kucsera Gábor

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt robbantotta a bombát Tápai Szabina a bejelentésével: tíz év és három gyermek után válnak Kucsera Gáborral. Az addig álompárnak tartott házasokról kiderült: már egy ideje nem is élnek együtt, s bár próbálták menteni a menthetőt, nem sikerült. A kajakos nagyon nehezen élte meg a viharos időszakot, de aztán szép lassan mindenki beleszokott az új helyzetbe.

Kucsera Gábor igazi házitündér lett

A volt élsportoló számára a legjobbkor jött a TV2 felkérése: Tóth Dáviddal párban ők is versenybe szálltak, sőt meg is nyerték az Ázsia Expressz tavalyi évadát. Amikor győztesként beértek a célba, Gábor elsírta magát és bevallotta, hogy fiának megígérte az aranyérmet. Rajongva szereti ugyanis a gyermekeit, és amióta egyedülálló édesapa, még jobban figyel arra, hogy amikor nála van Beni, Milla és Bella, minőségi időt töltsenek együtt. Még akkor is, ha korábban hozzá volt szokva, hogy a gyerkőcök szórakoztatását közösen oldják meg Szabinával. Mert három csemetével nem olyan könnyű, ezért gyakran inkább apa-fia és apa-lányok hétvégéket csinálnak.

Bella és Milla most is éppen édesapjuknál van, aki a jó időben kirándulni ment a két lánnyal. A kellemes séta után pedig nagyon megéheztek, így nem volt mit tenni: Kucsera házias üzemmódba kapcsolt, és sütit sütött a lányoknak.

Úgy látszik, egyre jobban belejön a házimunkákba a volt élsportoló, mert legutóbb a mosógépet tanulta meg használni…

Lányainak sütit sütött Kucsera Gábor (Fotó: Instagram)

Összeboronálták Alekosz exével

Jó pasinak tartja Kucsera Gábort a TV2 Ázsia Expressz című műsorából ismert Varsányi Réka, de nem alkotnak egy párt. A kérdés azután merült fel, hogy a korábbi kajakos az egyik este Alekosz exével jelentkezett be a közösségi oldalra.

Mindenki azt találgatta, hogy van-e köztünk bármi. De sajnos el kell hogy szomorítsak mindenkit, Kucsival csupán barátok vagyunk. Persze, van szemem, tudom, hogy nagyon jó pasi, de ez a kapcsolat barátságként mélyült el, olyan, mintha Gábor a testvérem lenne

– mondta a minap a Borsnak Réka.