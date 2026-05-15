Kylie Jenner félt elmondani szüleinek, hogy 19 évesen terhes lett

Kylie Jenner őszintén beszélt arról, mennyire megrémült, amikor fiatalon teherbe esett első gyermekével. Bár korábban többször is elmondta, hogy mindig is fiatal anyuka szeretett volna lenni, a valóságban teljesen pánikba esett, amikor pozitív lett a terhességi tesztje.

Kylie Jenner és Travis Scott két gyermek szülei Fotó: GettyImages

Kylie Jenner félt a szülei reakciójától

A vallomást Jake Shane „Therapuss” című podcastjében tette, ahol felidézte, hogy leginkább attól félt, hogyan reagálnak majd a szülei, Kris Jenner és Caitlyn Jenner.

Kylie bevallotta, hogy teljesen kikészült a hír miatt, és rettegett attól, hogy el kell mondania a családjának. Végül azonban szerettei támogatóan álltak mellé, ami sokat segített neki abban, hogy megnyugodjon és felkészüljön az anyaságra.

Volt valami bennem, ami tudta, hogy ezt akarom csinálni, és döntést kellett hoznom. És még ha egyedül is kell ezt megtennem, akkor is így döntöttem és ezzel kell együtt élnem.

A realitysztár 2018 februárjában adott életet lányának, Stormi Websternak, akinek édesapja Travis Scott. Később, 2022 februárjában megszületett második gyermekük, Aire Webster is.

Kylie arról is beszélt, hogy amikor megtudta, hogy gyermeket vár, fejben már arra is felkészült, hogy akár egyedülálló anyaként is helyt kell majd állnia. Kapcsolata Travis Scottal hosszú éveken át hullámzó volt: 2017-ben, a Coachellán ismerkedtek meg, majd 2022 végéig többször szakítottak és újra összejöttek.

A sztár jelenleg Timothée Chalamettel alkot egy párt, kapcsolatukról először 2023-ban kezdtek el pletykálni. Közben Travis Scott magánélete is a figyelem középpontjába került, miután felröppent a hír, hogy közelebbi kapcsolatba kerülhetett Tylaval, bár ezt hivatalosan egyikük sem erősítette meg - írja a TMZ.