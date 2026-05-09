Szülinapi ünneplés: hétéves lett Kim Kardashian legkisebb gyermeke

Nagy volt az ünneplés Kim Kardashian családjában, miután betöltötte a hetedik életévét a realitysztár legkisebb fia, Psalm West. A jeles alkalomból a büszke nagymama, Kris Jenner is megható poszttal köszöntötte fel unokáját Instagram-oldalán.

Kris ekkor egy érzelmes fotósorozatot osztott meg, amelyben a rajongók bepillantást nyerhettek Psalm életének legédesebb pillanataiba. A képeken látható a kisfiú még apró babaként, családi ölelésben, később pedig már nagyfiúként, ahogy testvéreivel és családtagjaival közös programokon vesz részt. Egy fényképen a család egyforma pizsamában bohóckodik odahaza, miközben önfeledten nevetnek és bolondoznak együtt.

A büszke nagymama a fotók mellé hosszú, szeretetteljes üzenetet is írt, amelyben Psalmot kedvesnek, szeretetteljesnek és különösen kreatív kisfiúnak írta le. Kris Jenner szerint hatalmas öröm számára látni, hogyan cseperedik fel az unokája, és mennyire szoros kapcsolatot ápol a család minden tagjával.

Boldog születésnapot az én édes Psalmomnak! Te vagy a legkedvesebb kisfiú a legnagyobb szívvel, a legédesebb lélekkel és a legcsodálatosabb képzelőerővel. Az, hogy láthatom, ahogy ilyen szeretetteljessé, kreatívvá, okossá, kíváncsivá, viccessé és figyelmessé cseperedsz, életem egyik legnagyobb áldása. Te vagy a legcsodálatosabb fiú, unoka, testvér, unokatestvér, unokaöcs és barát, és mindannyian nagyon szerencsések vagyunk, hogy szerethetünk téged. Az én kis angyalom maradsz örökre… Annyira büszke vagyok. Boldog születésnapot, Psalmy!

Psalm Kanye West és Kim Kardashian negyedik közös gyermeke. A sztárpárnak rajta kívül még három gyereke van: North West, Saint West és Chicago West.

Kris Jenner számára különösen fontosak a családi pillanatok, hiszen összesen már 13 unokája van, akikről rendszeresen oszt meg közös képeket és szeretetteljes üzeneteket a közösségi oldalain. A rajongók pedig most is elolvadtak az édes fotóktól, sokan megjegyezték, milyen gyorsan repül az idő, és milyen nagyfiú lett már Psalmból.