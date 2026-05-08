Khloé Kardashian azt állítja, hogy bedrogozták egy híres zenei fesztiválon
A híres Coachella fesztiválon történt az incidens. Khloé Kardashian azóta se jelent meg a sztárokkal teli fesztiválon.
Khloé Kardashian 10 évvel ezelőtt ellátogatott a sztárokkal teli zenei fesztiválra, a Coachellára, ahol állítása szerint kábítószert adtak neki. A valóságshow-sztár most őszintén vallott az őt ért megrázkódtatásokról a Khloé in Wonderland podcast adásában.
Megrázó élményben volt része Khloé Kardashian-nak a Coachella fesztiválon
„Egyszer jártam ott. Nagyon régen volt” - mesélte Khloé Kardashian, akit utoljára 2015-ben fotóztak le a Coachellán.
A tudtom nélkül drogoztak be, de szerintem rajtam kívül mindenki tudta.
A 41 éves Kardashian emlékezett rá, hogy részt vett egy sivatagi partin, ahol mindenki egy „gyümölcslevet” ivott, amelyről ma már feltételezi, hogy a rejtélyes anyagot tartalmazta. A valóságshow-sztár azt állította, hogy nem hiszi, hogy bárki is célba vette volna, és így magyarázta:
„Nem hiszem, hogy bárki is drogot adott volna nekem. Csak azt gondolom, hogy én voltam a hülye, és nem vettem észre, hogy mindenki drogozott, és emlékszem, hogy ittam ezt az italt, és egyszerűen nagyon őrülten éreztem magam” - mesélte a sztár, majd hozzátette, hogy senki sem akarja ezt érezni, és nem tudni, miért történt.
Amikor a drog elkezdett hatni, Khloé elmondta, hogy órákig bezárva találta magát a fürdőszobában, anélkül, hogy tudta volna, hogy a hatása alatt áll.
„Egyszerűen nem fogtam fel, mi történik, amíg meg nem történt, hogy drogoztam, és mindenki kiabált velem, mert nem akartam kijönni a fürdőszobából” - nyilatkozta.
A Khloé in Wonderland podcast adás keretein belül a valóságshow-sztár őszintén beszélt a 2007-es ittas vezetés miatti letartóztatásáról is.
„Nem tudtam, hogy emiatt börtönbe kerülök, mert ez volt az első szabálysértésem. Igen, tudtam, hogy bajban vagyok, és azt gondoltam: 'Csak anyám ne tudjon meg róla.' De fogalmam sem volt arról, hogy a letartóztatás börtönbe juttat” - vallotta be Khloé.
Khloé bevallotta, hogy a hétvégét egy fogdában töltötte 23 másik nővel, mivel a szabadon bocsátását csak hétfőn tudták intézni. A következő évben a tévésztár néhány órát töltött börtönben, miután megszegte a próbaidejére vonatkozó feltételeket - számolt be róla a PageSix.
