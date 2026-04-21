Tök jó nevet kapott Eddie Murphy és Martin Lawrence unokája

Eddie Murphy fia, Eric, és Martin Lawrence lánya, Jasmin hivatalosan is szülő lett! A pár még februárban jelentette be, hogy gyermeket vár, alig egy évvel az esküvő után.

Eddie Murphy elárulta a napokban született unokája nevét (Fotó: Netflix / hot! magazin/Northfoto)

Megszületett Eddie Murphy és Martin Lawrence unokája

A 65 éves színész megerősítette, hogy a fiának és Martin Lawrence lányának, Jasmin-nak megszületett az első közös gyermeke, aki az Ari Skye nevet kapta. Eddie Murphy az E! News-nak adott interjúban árulta el a hírt az American Film Institute Achievement Award Ceremony-n, szombaton, április 18-án.

Most született egy kislányuk. Két, vagy egy hete született. Igen, Ari. Ari Skye

– mondta a lapnak a színész.

Amikor arról kérdezték, hogy ő vagy 61 éves Martin Lawrence adott-e tanácsot az újdonsült szülőknek a gyereknevelésről, Eddie Murphy azt felelte, hogy a szülőséggel kapcsolatba nem osztogat tanácsokat az ember.

„Ó, ilyen tanácsot nem adsz! Tudod, a gyerekeid nem a tanácsodat követik. A gyerekeid a példádat követik. Téged figyelnek. Amit mondasz, azt egyáltalán nem veszik figyelembe. Figyelnek, és azt nézik, mit csinálsz. Szóval nem adok sok tanácsot” – magyarázta Eddie Murphy.

Eric és Jasmin tavaly májusban kötötte össze az életét, és a pár februárban jelentette be, hogy első közös gyermekét várja. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy fekete-fehér fotón osztották meg az örömhírt a követőikkel.

Később a család és a barátok körében ünnepelték meg a kicsi érkezését. A babaváró buli legboldogabb pillanatait pedig 24 óráig elérhető Instagram-történetekben tették közzé. A fotókon a friss szülők sugárzó mosollyal pózoltak szeretteik körében – számolt be róla a People Magazin.