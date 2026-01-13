Eddie Murphy: „Életem legnagyobb eredménye a 10 gyerekem!”
Hollywood fekete párduca idén ünnepli fél évszázados karrierjét. Voltak sikerei, bukásai, jó és rossz döntései, mégis a tíz gyerekét tartja a legnagyobb kincsének Eddie Murphy.
A Being Eddie című önéletrajzi filmjével koronázza meg a karrierje 50. évét a világsztár. A mozi nemcsak a munkásságába, de a családi életébe is bepillantást enged. Az ennek kapcsán adott interjújából kiderült, hogy van az önbecsülés és az Eddie Murphy-féle magabiztosság kérdésével.
Eddie Murphy sikere a humorában rejlik
„Áldás, hogy a kezdetektől szeretem magam; ez megvédett a függőségektől is, amelyek sok kollégám életét követelték” – kezdte a 64 éves színész a People-nek. „Mások csak az életük végére tanulják meg szeretni magukat. Én így kezdtem!”
A Brooklynban született Eddie korán elvesztette az édesapját. A tragédia megviselte, ám a mostohaapja, Vernon Lynch megmutatta neki a helyes utat. A fiú kivételes humora korán megmutatkozott: már tizenöt évesen stand-up klubokban lépett fel, és hamar kitűnt a társai közül. 1980-ban jött a nagy áttörés, a Saturday Night Live-ban való szereplésével. Húszévesen a nézők kedvence lett, ami szélesre tárta előtte Hollywood kapuit. Az olyan, folytatást/folytatásokat is megért filmek, mint a 48 óra, a Beverly Hills-i zsaru, az Amerikába jöttem és a Dr. Dolittle világhírt és busás bevételt hoztak a színésznek. De ennek ára is volt.
„A kilencvenes évek közepére belefáradtam a reflektorfénybe, több filmem is megbukott” – vallotta be Eddie.
Ám felálltam, és az új filmjeimmel új generációkat nyertem meg!
A színész ma már úgy érzi: az apaság az élete legjobb szerepe. Öt kapcsolatából tíz gyereke született: a legidősebb harminchat éves, a legkisebb hatesztendős. Hosszú karrierje alatt ritkán engedett bepillantást a magánéletébe, most azonban megnyitja Los Angeles-i kastélyát, mesél a Paige Butcherrel tavalyelőtt kötött házasságáról és az apaságáról is.
„Soha nem terveztem, hogy tíz gyerekem lesz, ám kiderült, hogy szülőnek lenni csodás!” – mosolygott a sztár, aki 2024-ben, titokban vette feleségül szerelmét.
Az én srácaim mind normális, rendes kölykök, nem elkényeztetett sztárcsemeték.
„Szeretem, ha a család körülvesz, és klassz, hogy még mindig a szakmában vagyok. Már rég nem a díjak meg a pénz a fontos, hanem a közös reggelik, a gyereknevetés, a nyugis vasárnapok.”
Bővült a klán
Tavaly Eddie legidősebb fia, Eric feleségül vette a színész legjobb barátja és legkedvesebb kollégája, Martin Lawrence lányát, Jasmint. A két humordinasztia egybeolvadása új legenda Hollywoodban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre