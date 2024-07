Véletlen szólta el magát: megnősülhetett Eddie Murphy

Eddie Murphy és Paige Butcher 2012-ben kezdtek randizni, hat évvel később eljegyezték egymást, de az esküvő váratott magára - egészen eddig, írja a Life.

Eddie Murphy a The New York Times egyik podcastjában két alkalommal is a feleségeként említette Paige Butchert, akiről eddig úgy tudtuk, hogy a menyasszonya. A 63 éves komikus és a 44 éves Butcher 2012-ben kezdtek randizni, majd 2018-ban jegyezték el egymást. Van két közös gyermekük is, Izzy Oona 8 éves, fiuk, Max Charle pedig 5.

A podcast egy pontján a műsorvezető és Murphy arról beszélgettek, milyen érzés volt az a színész számára, amikor a pályája elején Marlon Brando felfigyelt rá, és meg akarta ismerni. Murphy azt mondta, hogy ő sajnos "annyira nincs képben" azzal, hogy mi és ki számít mostanság menőnek, nem lenne képes felismerni a fiatalabb tehetségeket.

Régen annyira menő voltam, tudtam, ki kicsoda, most pedig annyi minden van. Néha megkérdezem a feleségemet: 'Ki ez az ember?

- mondta Murphy.

Később Eddie Murphy arról is beszélt, hogy milyen tévéműsorokat néznek a párjával.

A feleségemmel együtt az összes olyan műsort nézzük, amelyben énekverseny van

- árulta el a színész.