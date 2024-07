Hoppá: Teljes titokban összeházasodott szerelmével Eddie Murphy

Pár éve gőzerővel tért vissza a rivaldafénybe a világ egyik legismertebb komikusa, Eddie Murphy, akinek nemrég mutatták be Netflixen a legújabb filmjét, a Beverly Hills-i zsaru negyedik részét, ami hatalmas siker lett. Úgy tűnik, hogy nem csak emiatt boldog mostanság a színész, hiszen kiderült, hogy más örömteli dolog is történt az életében.

Paige Butcher és Eddie Murphy / Fotó: AFP

Teljes titokban összeházasodott a szerelmével Eddie Murphy.

A 63 éves Eddie Murphy és a 44 esztendős ausztrál modell, Paige Butcher Anguilla szigetén mondták ki a boldogító igent egy viszonylag aprócska, privát ceremónia keretein belül, ahol csak a család, illetve a legközelebbi barátaik voltak ott.

Eddie Murphy és Paige Butcher 2012-ben jöttek össze, azóta pedig két közös gyermekük született. A világsztár nagyjából 6 éve kérte meg a szerelme kezét, de úgy tűnik, hogy csak most jutottak el odáig, hogy az esküvőt is sikerüljön leszervezniük – pedig már korábban is a feleségeként hivatkozott a modellre.