Ugyanazon a napon lesz nagypapa Eddie Murphy és Martin Lawrence
Ez akár még egy vígjáték forgatókönyve is lehetne. Eddie Murphy izgalmas év elé néz.
Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025-ben kötötte össze az életét, a két színészlegenda gyermeke pedig nagy bejelentés tett: úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence unokája.
Unokája születik Eddie Murphynek és Martin Lawrence-nek
Martin Lawrence örömmel osztotta meg rajongóival az izgatottságát, miután lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeke érkezését várja. A két fiatal tavaly májusban mondta ki a boldogító igent, és alig egy évvel az esküvőjük után várja az új családtag érkezését.
A 60 éves színész az Instagram-oldalán tette közzé a fotókat a házaspár terhesfotózásáról. A meghitt képek mellé Martin Lawrence azt írta, hogy a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott az első unokája érkezése miatt. Ahogy fogalmaz, az új kis élet a mindenséget jelenti számára:
A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!
Jasmin Lawrence és Eric Murphy február 2-án jelentette be a terhesség hírét a közösségi médiában. A bejegyzésben egy fekete-fehér fotót osztottak meg, a képen Jasmin egy váll nélküli ruhában látható, amely kiemeli várandós pocakját, míg Eric a pár kifejező pillanatait örökítette meg – számolt be róla a Life.hu.
Köszönjük Jézus a legnagyobb ajándékot
– írták közösen.
