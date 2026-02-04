Ugyanazon a napon lesz nagypapa Eddie Murphy és Martin Lawrence

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025-ben kötötte össze az életét, a két színészlegenda gyermeke pedig nagy bejelentés tett: úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence unokája.

Eddie Murphy és Martin Lawrence gyermeke babát vár (Fotó: Profimedia / hot! magazin)

Unokája születik Eddie Murphynek és Martin Lawrence-nek

Martin Lawrence örömmel osztotta meg rajongóival az izgatottságát, miután lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeke érkezését várja. A két fiatal tavaly májusban mondta ki a boldogító igent, és alig egy évvel az esküvőjük után várja az új családtag érkezését.

A 60 éves színész az Instagram-oldalán tette közzé a fotókat a házaspár terhesfotózásáról. A meghitt képek mellé Martin Lawrence azt írta, hogy a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott az első unokája érkezése miatt. Ahogy fogalmaz, az új kis élet a mindenséget jelenti számára:

A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!

Jasmin Lawrence és Eric Murphy február 2-án jelentette be a terhesség hírét a közösségi médiában. A bejegyzésben egy fekete-fehér fotót osztottak meg, a képen Jasmin egy váll nélküli ruhában látható, amely kiemeli várandós pocakját, míg Eric a pár kifejező pillanatait örökítette meg – számolt be róla a Life.hu.

Köszönjük Jézus a legnagyobb ajándékot

– írták közösen.



