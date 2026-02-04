RETRO RÁDIÓ

Ugyanazon a napon lesz nagypapa Eddie Murphy és Martin Lawrence

Ez akár még egy vígjáték forgatókönyve is lehetne. Eddie Murphy izgalmas év elé néz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 14:30
martin lawrence eddie murphy eric murphy jasmin lawrence gyermek unoka

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025-ben kötötte össze az életét, a két színészlegenda gyermeke pedig nagy bejelentés tett: úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence unokája.

Eddie Murphy és Martin Lawrence gyermekei babát várnak
Eddie Murphy és Martin Lawrence gyermeke babát vár (Fotó: Profimedia / hot! magazin)

Unokája születik Eddie Murphynek és Martin Lawrence-nek

Martin Lawrence örömmel osztotta meg rajongóival az izgatottságát, miután lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeke érkezését várja. A két fiatal tavaly májusban mondta ki a boldogító igent, és alig egy évvel az esküvőjük után várja az új családtag érkezését.

A 60 éves színész az Instagram-oldalán tette közzé a fotókat a házaspár terhesfotózásáról. A meghitt képek mellé Martin Lawrence azt írta, hogy a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott az első unokája érkezése miatt. Ahogy fogalmaz, az új kis élet a mindenséget jelenti számára:

A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!

Jasmin Lawrence és Eric Murphy február 2-án jelentette be a terhesség hírét a közösségi médiában. A bejegyzésben egy fekete-fehér fotót osztottak meg, a képen Jasmin egy váll nélküli ruhában látható, amely kiemeli várandós pocakját, míg Eric a pár kifejező pillanatait örökítette meg – számolt be róla a Life.hu.

Köszönjük Jézus a legnagyobb ajándékot

– írták közösen.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu