Csuti fia igazi matekzseni! Megszólalt a büszke édesapa: így teljesít Medox az iskolában
Vannak szülők, akik ódzkodnak attól, hogy a gyerekeikkel együtt tanuljanak, Csuti azonban szinte lubickol ebben a feladatban. Csuti fia lassan kijárja az első osztályt, de már most tud olyan dolgokat, amiket csak a második osztályban tanítanak!
Elképesztően büszke Szabó András Csuti a gyermekeire, Medoxra és Ninára. Bár a vállalkozó-műsorvezető élete sokszor rohanással teli, a gyerekei nevelésében semmit sem bíz a véletlenre. Csuti fia Medox tavaly lett elsős, Nina pedig szeptemberben kezdi az iskolát – az édesapa szerint pedig mindketten pontosan tudják, hogy a tanulás és a kitartás az élet egyik legfontosabb alapja.
Csuti fia szeptemberben kezdte az iskolát
Csuti őszintén mesélt arról, mennyire élvezi azt az időszakot, amit most Medivel átélhetnek az iskola kapcsán. A kisfiú ugyanis nemcsak szorgalmas, de kifejezetten szeret tanulni is, ami az édesapját hatalmas büszkeséggel tölti el.
„A legjobb az egészben, hogy nagyon szeret iskolába járni. Fél évkor kitűnő bizonyítványa volt, és tényleg elképesztő a szorgalma. Sokszor előre dolgozik, én pedig imádok vele tanulni vagy akár csak átnézni a feladatait."
Matematikából például rengeteget haladtunk előre, sok minden a tanórán már szinte csak ismétlés neki. Néha mondja is nevetve, hogy „Apa, ezt már rég tudom!” Én ezt az egész időszakot egyszerűen imádom
– kezdte lapunknak Csuti.
A műsorvezető szerint Medi nemcsak a tanulásban állja meg a helyét, hanem a közösségben is. A kisfiú könnyen barátkozik, ráadásul idősebb gyerekekkel is remek kapcsolatot ápol.
„Vannak nagyobb barátai is, például egy ötödikes fiú, Milán, akivel nagyon jóban vannak. Egy szülő-gyerek napon együtt fociztunk, és azóta is tartják a kapcsolatot. Szerintem nagyon kedves dolog egy ötödikestől, hogy ennyire nyitott egy elsős felé. Nekem gyerekként ez teljesen elképzelhetetlen lett volna” – mondta nevetve.
Csuti fiának kedvenc tantárgya a matematika
Az édesapa szerint Medox egyértelműen a matematikát és a testnevelést szereti a legjobban. A számok iránti rajongását pedig otthon is próbálták játékosan fejleszteni.
„Nagy hangsúlyt fektettünk a matematikára. Próbáltam neki logikusan elmagyarázni a dolgokat, például a kilences szorzótábla működését. Nem tudom, hogy ezt majd mikor fogják venni a suliban, de már most teljesen érti a rendszerét, fejben számol, és élvezi is. Az olvasást pedig úgy gyakoroljuk, hogy bárhol járunk, próbálja elolvasni a feliratokat.”
A legmeghatóbb pillanat azonban mindig az, amikor Medox arról beszél, mi szeretne majd lenni, ha felnő.
Mindig azt mondja, hogy az akar lenni, ami én. Ilyenkor persze mindig elérzékenyülök. Nem gondolok ebbe többet annál, mint ami. Látja a rendezettséget, az életünket, és szerintem ez számára biztonságot jelent. Nekem pedig ezek a mondatok mindennél többet érnek.
Csuti gyerekei imádnak iskolásat játszani
Miközben Medox már rutinos kisiskolás, húga, Csuti lánya Nina izgatottan készül élete egyik legnagyobb mérföldkövére: szeptemberben ő is megkezdi az iskolát. Csuti szerint a kislány szinte már most igazi művészlélek, aki imád táncolni, alkotni és szerepelni, ugyanakkor azt is pontosan tudja, hogy a szabályok és a felelősségvállalás mennyire fontosak. Az édesapa elárulta, Nina alig várja az iskolakezdést, főleg azért, mert a bátyja mellett már régóta „gyakorolja” az iskolás életet.
„Amikor Medivel tanulunk, Nina mindig ott ül mellettünk, és ő is írogat és számolt. Rengeteget játszunk iskolásat otthon, és már most, az ovis éveiben is ez az egyik kedvenc játéka. Nagyon várja az iskolát, és hatalmas boldogság volt számára, amikor megjött az értesítés, hogy felvették oda, ahová szerettük volna” – mesélte Csuti.
A kislány személyisége egészen más, mint Medoxé: sokkal inkább a művészetek világa vonzza.
„Ő abszolút csajos. Balettre jár, imád táncolni, rajzolni, kézműveskedni. Nagyon ügyes ezekben a dolgokban, és látszik rajta, hogy mennyire élvezi.”
