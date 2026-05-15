Csuti fia igazi matekzseni! Megszólalt a büszke édesapa: így teljesít Medox az iskolában

Elképesztően büszke Szabó András Csuti a gyermekeire, Medoxra és Ninára. Bár a vállalkozó-műsorvezető élete sokszor rohanással teli, a gyerekei nevelésében semmit sem bíz a véletlenre. Csuti fia Medox tavaly lett elsős, Nina pedig szeptemberben kezdi az iskolát – az édesapa szerint pedig mindketten pontosan tudják, hogy a tanulás és a kitartás az élet egyik legfontosabb alapja.

Csuti fia már elsős, az édesapa imád vele együtt tanulni (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti fia szeptemberben kezdte az iskolát

Csuti őszintén mesélt arról, mennyire élvezi azt az időszakot, amit most Medivel átélhetnek az iskola kapcsán. A kisfiú ugyanis nemcsak szorgalmas, de kifejezetten szeret tanulni is, ami az édesapját hatalmas büszkeséggel tölti el.

„A legjobb az egészben, hogy nagyon szeret iskolába járni. Fél évkor kitűnő bizonyítványa volt, és tényleg elképesztő a szorgalma. Sokszor előre dolgozik, én pedig imádok vele tanulni vagy akár csak átnézni a feladatait."

Matematikából például rengeteget haladtunk előre, sok minden a tanórán már szinte csak ismétlés neki. Néha mondja is nevetve, hogy „Apa, ezt már rég tudom!” Én ezt az egész időszakot egyszerűen imádom

– kezdte lapunknak Csuti.

A műsorvezető szerint Medi nemcsak a tanulásban állja meg a helyét, hanem a közösségben is. A kisfiú könnyen barátkozik, ráadásul idősebb gyerekekkel is remek kapcsolatot ápol.

„Vannak nagyobb barátai is, például egy ötödikes fiú, Milán, akivel nagyon jóban vannak. Egy szülő-gyerek napon együtt fociztunk, és azóta is tartják a kapcsolatot. Szerintem nagyon kedves dolog egy ötödikestől, hogy ennyire nyitott egy elsős felé. Nekem gyerekként ez teljesen elképzelhetetlen lett volna” – mondta nevetve.

Csuti nagy hangsúlyt fektet a tanulásra (Fotó: Tv2)

Csuti fiának kedvenc tantárgya a matematika

Az édesapa szerint Medox egyértelműen a matematikát és a testnevelést szereti a legjobban. A számok iránti rajongását pedig otthon is próbálták játékosan fejleszteni.

„Nagy hangsúlyt fektettünk a matematikára. Próbáltam neki logikusan elmagyarázni a dolgokat, például a kilences szorzótábla működését. Nem tudom, hogy ezt majd mikor fogják venni a suliban, de már most teljesen érti a rendszerét, fejben számol, és élvezi is. Az olvasást pedig úgy gyakoroljuk, hogy bárhol járunk, próbálja elolvasni a feliratokat.”