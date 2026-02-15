Ettől elolvadsz: Ilyen édesen röpteti kislányát Csuti - Videó
Nina már kész kishölgy. Csuti pedig nehezen viseli az idő haladását.
Csuti megható videót posztolt kislányáról, amiben az idő múlásának könyörtelenségét is megemlítette. Valószínűleg Nina gyors cseperedésére érthette, aki már kész nagylánnyá cseperedett.
Csuti mindig vigyázni fog a kislányára
Csuti megható szavakat címzett Nina kislányának egy Instagram videóban. Egy csodaszép verset posztolt egy videóval mellékelve, amiben megörökített egy közös pillanatot. Nina valószínűleg egy balett külön foglalkozásról érkezhetett meg az apukájához, - abból ítélve, hogy egy világ cuki tütüt viselt - aki boldogan emelte a levegőbe az egyre cseperedő nagylányát. Csuti a versben kiemelte, hogy szeretné megállítani az idő előrehaladását.
Természetesen a követők is elájultak a megörökített pillanattól.
Az életem te vagy nekem,
Sokkal többet legyél velem!
Mert az idő könyörtelen,
Tudod meg nem áll sosem.
Kislányom téged az élet vár,
Kérlek majd gondolj néha rám!
Te a jövő felé utazol,
Én meg vigyázok rád nagyon.
- áll az übercuki bejegyzésben.
