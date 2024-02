Ezt biztos nem tudtad a világ legnépszerűbb ételéről

Ezt kevesen tudják a pizzáról

A pizza nem is olasz és nem is amerikai találmány, és eredetileg a szegények kenyere volt. A klasszikus, feltétekkel ellátott pizza valóban olasz eredetű, azonban az ősét már az ókorban is fogyasztották. Úgy tartják, hogy a lapos tésztát már az ókori görögök is forró köveken vagy tűzön sütötték, és olívaolajjal megkenve fogyasztották. Ezt vették át a rómaik, és így terjedt el a tésztaétel Olaszországban. Nevének eredete a latin „pincere”, vagyis összegyúrni szóból eredhet. Az ősi pizzáról legelőször Vergilius írt Kr. e. 20 körül az Aeneis című műben, de az ókori Egyiptomban és Pompei romjai közt is találtak a régészek pizzakészítésre utaló ábrázolásokat. Magát a szót, hogy pizza pedig először az olaszországi Gaeta városában dokumentálták, i. e. 997-ben. Február 9-én, azaz ma ünnepelik a pizza világnapját, főként az Egyesült Államokban, ahol a világon a legtöbb pizzát fogyasztják el.

A USA-ban eszik a legtöbb pizzát – Fotó: Yevhen Onoychenko

Elkezdődött az idei busójárás

A helyiek által sokacnak, a köznyelvben sokácnak nevezett népcsoport által meghonosított farsangi eseményt először egy 1783-as feljegyzés említi. A török hódoltság idején Mohács környékén megtelepedő etnikum körében élő legenda szerint furfangos őseik a török megszállás elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek. A sokácok álruhákat öltve aztán visszatértek a folyón átkelve, és így ütöttek rajta a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. A busójárás elemei azóta is változatlanok: busóbundába öltözött emberek faragott álarcokban jellegzetes kereplőkkel és kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a telet.

Idén a Mohácsi Busójárás február 8. és 13. között kerül megrendezésre. A látogatókat pedig folklórműsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busócsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal várják a mohácsiak. A tervek szerint minden eddiginél több, 2500 maskarás és 71 busócsoport vesz részt a mohácsi, téltemető, tavaszköszöntő népszokáson. A 15 helyszínen több mint 160 hagyományőrző programot kínáló esemény hat napjára mintegy 110 ezer látogatót várnak. A részletes programok itt olvashatók.

Három helyen lehet vért adni ma Budapesten

A Vöröskereszt várja a váradókat a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) 7–19 óra között. Déltől a Sugár Üzletközpont II. emeletén is (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.) lehet vért adni, egészen 17.30-ig, illetve szintén déltől a KÖKI Terminálban is 18 óráig (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75.).

Változékony lesz az idő a hétvégén

Pénteken északkeleten erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordul. Nagy területen fokozódik viharossá a délnyugati szél, 15 fok körüli enyhe időnk lesz. Hétvégén a köpönyeg.hu előrejelzése szerint gyakran lesz erősen felhős az ég, de esőre kicsi az esély. Erős, olykor viharos lesz a déli, délnyugati szél. Marad a februári tavasz: délutánonként 14-15 fok valószínű.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz két kerületben

A rendőrség tájékoztatása szerint gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. február 9-én Budapest I. és V. kerületében. Ezért február 9-én 13 órától 22 óráig lezárják a Széchenyi István tér Belügyminisztérium előtt lévő buszsávot, február 9-én 16 órától 18 óráig a Széchenyi István tér Belügyminisztérium előtti forgalmi sávjait a József Attila út és a Zrínyi utca között. Ezenkívül február 9-én 17 órától 18 óráig szakaszosan a Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Hunyadi János utca–Dísz tér–Szent György utca–Szent György tér útvonalat.

Filmfesztivál lesz a Kinóban

Február 9-én kezdődik a Budapest Independent Film Festival a Kino Cafe Moziban. Az idei év válogatásában magyar és nemzetközi rendezők rövid- és nagyjátékfilmjei mutatkoznak be. A 15 narratív és dokumentumfilmből álló változatos program keretén belül a független filmművészet gyöngyszemei láthatóak.

Szombaton farsangi piacozás lesz a Hunyadin

Február 10-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak bennünket a Hunyadi térre, ahol az őstermelői portékák és finomságok mellett a farsangi mulatság lesz a főszerepben! A vásáron hagyományos farsangi fánkokat kóstolhattok, a gyerekeknek pedig ingyenes zenei előadással, kreatív programmal és arcfestéssel is készülnek a szervezők.

Ezen a napon jelent meg az első Tom és Jerry-epizód

84 évvel ezelőtt február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry-epizódot. Az eredeti tervek szerint a Puss Gets the Boot című első résznek nem lett volna folytatása, egy, az MGM-hez érkező levél miatt mégiscsak berendeltek egy sorozatot, a többi pedig már történelem.

Vasárnap lesz a betegek világnapja – Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk (Képünk illusztráció)

Vasárnap lesz a betegek világnapja

II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a betegek világnapja. 1858-ban ugyanis ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Ezen a helyen 1864-ben templomot építettek, ahova gyógyulni vágyok zarándokolnak. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”. A pápa február 11-én hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez.

Maszkabál lesz a szépművészetiben

A Szépművészeti Múzeum február 11-én reggel 10:00-13:00 óra között családi farsangot tart. Színes forgataggal várjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen részt vesznek a télűző maszkabálon. Légy kreatív és idézd meg jelmezeddel a gyűjtemény festményeinek egy-egy szereplőjét! Öltözz hercegnőnek, hajóskapitánynak, kalóznak vagy nevezz a legjobb családi portré kategóriában! Ha te magad nem akarsz beöltözni, öltöztesd fel a kedvenc plüssfigurád. Nem kell, hogy tökéletesen leutánozd a festményeken szereplő alakok öltözetét, elég, ha megidézed azokat. Engedd szabadjára a fantáziád. A zsűri a legszebben kivitelezett és legötletesebb jelmezeket díjazza, méghozzá egy 30 000 Ft értékű ajándékcsomaggal. A programot 5–12 éves gyermekeknek javasolják.

Kezdődik az idei lomtalanítás

Február 11-én, vasárnap kezdetét veszi a 2024-es lomtalanítási időszak. Először a XXI. kerületben lesz lomtalanítás február 11–22-ig. Fontos, hogy nem mindennap és nem mindenhol ugyanazon a napon! A lomokat kizárólag az adott címre vonatkozó, a hivatalos tájékoztatólevélben, valamint az ezen a térképen megjelölt napon, 18 óra után helyezhetők ki!

Kezdődik a házasság hete is

A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A 2024-es házasság hete február 11–22. között kerül megrendezésre. A programokról itt lehet részletesebben tájékozódni.