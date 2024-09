Megmutatjuk, hogyan lesz tökéletes az air fryerben készült sült krumpli – Videó!

Bár a legtöbb táplálkozás szakértő, személyi edző, vagy éppen dietetikus a rizs mellett tenné le a voksát, az vitathatatlan, hogy ha már nem olajban, hanem air fryerben készítjük el a burgonyánkat, akkor sokat tettünk az egészségünkért. Egy jó kis meleg levegős sütés ráadásul 25 perc alatt kész is van, és kevés előkészületet igényel. Sokan azonban azt állítják – néha jogosan –, hogy az air fryeres krumpli ízben, vagy éppen állagban meg sem közelíti az olajban tökéletesre sült burgonya minőségét. Egy mesterséf azonban most eltörli a tévhiteket, és elmagyarázza, hogyan tudunk ugyanolyan minőségű krumplit készíteni olaj nélkül is.

Kiderült, hogy mi a titka a tökéletes sült krumplinak Fotó: Francisco Zeledon

Martin Senders mesterséf megosztotta három jótanácsát a sütéssel kapcsolatban:

Martin a háromlépéses módszerére esküszik. Az első szabálya az, hogy mindig szárítsuk meg a krumplit a sütés előtt. A séf így fogalmazott:

Mindig töröljük át konyhai papírtörlővel a krumplikat, hogy minél szárazabbak legyenek.

A második szabály könnyűnek tűnhet. A séf szerint a legtöbben túl sok krumplit tesznek be az air fryer fiókjába.

Csábító lehet túltölteni a forró levegős sütő fiókját, amikor éhesek vagyunk, de ez megakadályozhatja a levegő megfelelő keringését, és a krumplik nem lesznek egyenletesen ropogósak

– figyelmeztetett Martin.

Az is sokat segíthet, ha rendszer szerint rendezzük el a krumplikat.

Ha nagyobb társaságot kell etetni, a séf azt javasolta, hogy rendezzük el a burgonyát keresztbe vagy rácsszerűen a sütőben. Azt állította, hogy „ez lehetővé teszi a forró levegő teljes keringését a burgonyák körül, így isteni ropogós külsőt kapnak” – zárta sorait a life.hu beszámolója szerint a szakértő.