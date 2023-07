A szemétből előhalászott krumplit adta el a vendégeknek a Burger King alkalmazottja

Letartóztattak egy dél-karolinai Burger Kingben dolgozó alkalmazottat, miután a szemetesbe korábban kidobott sült krumplit szolgálta fel a vevőknek – számolt be az esetről a New York Post. A 39 éves Jaime Christine Majort hétfőn állították elő, miután az élelmiszer „megrongálásával” vádolták meg. A nő állítólag a frissen elkészült burgonyaszeletek közé csempészte be a szemetesből elővettet.



A jelentések szerint a rendőrséget július 9-én riasztották a gyorsétteremhez rendbontásra hivatkozva.



A járőrök a helyszínre kiérve két nőt láttak, amint az étterem dolgozóival üvöltöznek, fenyegetések és trágár szavak használata közepette.

Amikor a nők a rendőrök kérésére sem voltak hajlandók megnyugodni, mindkettőjüket letartóztatták, és garázdaság miatt vádat emeltek ellenük.



Burger King assistant manager arrested after allegedly serving fries from trash to customers pic.twitter.com/DNp8lxxeOG — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) July 19, 2023

Két nappal később derült fény arra, hogy a rendbontás oka az volt, hogy a nevezett alkalmazott, Jamie Christine Major a szemetesből előbányászott krumplit szolgálta fel a vendégeknek.

Majort a történtek után letartóztatták, és jelenleg is fogságban tartják. Amennyiben elítélik, akár 20 év börtönt is kaphat.