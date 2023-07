A fürdés ingyenes, de a büféárak elég magasak a Római-parti Szabadstrandon - Képgaléria!

Negyedik éve nyitott meg idén a Római-parti Plázs, Budapest egyetlen dunai szabadstrandja. A szezon június 30-án indult sokak örömére, a partszakasz népszerűsége pedig évek óta töretlen. A strand a családosok nagy kedvence és a nyugdíjasok is szívesen látogatják, hiszen megspórolhatják a strandbelépőt, de a hely hangulatát egyre több fiatal is felfedezi, akik jellemzően társaságokba verődve csobbannak a vízben és bolondoznak a parton. A fürdés ugyan ingyenes, de az éttermi és büfés árak itt is hasonlóak a fővárosi strandfürdőkéhez. Egy sajtos-tejfölös lángos 1800 forint körül kapható, de nem olcsóbb a hekk és a hamburger sem, mint más, fizetős fürdőkben.

Ha megéhezünk a Rómain, a belépőn megspórolt összeget biztosan otthagyjuk az éttermekben. Fotó: Metropol

A fürdés ingyenes, de a büfékben mélyen a zsebünkbe kell nyúlni

Egy négytagú család közel 17.000 forintot spórolhat azzal, ha a népszerű strandfürdők helyett a szabadstrandot választja. Erről Dóri mesélt a Metropolnak, aki két gyermekével és férjével pancsolt épp a Római szabadstrandon, amikor kilátogattunk.

Nagyon fontos egy családnak több gyerekkel, hogy ez a hely ingyenes, hiszen elég csak 3-4 óra is nekünk a strandon, utána elfáradunk és haza is megyünk. Itt viszont nem kell napijegyet kifizetni ezért a pár óráért és minden adott a szórakozáshoz, vannak öltözők, mosdó és éttermek is

– árulta el a Metropolnak az édesanya, hogy miért szeretik a Rómait. Kérdésünkre, hogy egy fővárosi stranddal szemben mennyit spórolnak, ha helyette idejönnek ingyen, azt felelte, hogy 15-17.000 forintot biztosan. Ezt az összeget viszont el is költi az a család, amelyik úgy dönt, hogy a parti éttermek és büfék kínálatából választ ételt, hiszen egy hamburger közel 3000 forintba, egy tál bolognai spagetti pedig 3290 forintba kerül a Római parti büfékben. A hekknek tíz dekája 740 forint, egy gyerekmenü pedig közel 2000 forint, de ezeket az árakat bőven túlszárnyalják a grillételek és a különlegesebb fogások.

A fürdőzők nagyon szeretik a Római parti szakaszt, hiszen a Duna vize kellemes és itt biztonságos is. Fotó: Metropol

A hűsítők sem olcsóbbak, mint máshol

A parti büfékben jellemzően egy korsó csapolt sör több, mint 1000 forint, a dobozosok pedig 700 forint körül vannak, de 1 dl borért is 650 forintot kell fizetni. Az üdítők és limonádék ára is hasonló, mint bármelyik fővárosi büfében vagy étteremben: fél liter limonádéért 1290 forintot kérnek el a vendéglátóegységek. Az árak persze büfénként eltérnek, ahogy a kínálat is, de ha maradunk Dóriék példájánál, akik négyen látogatnak ki a strandra, bizony nem ússzák meg olcsón a kint ebédelést. A hely előnye azonban, hogy a belépő árát megspórolják a családok, illetve mindenki azt hoz magával, amit szeretne, akár egy helyi közértben vagy élelmiszerboltban bevásárolva. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy nem fogyaszt semmit a büfékben és csak a vízben szeretne hűsölni, akkor az útiköltséget leszámítva teljesen ingyen megússza a strandolást.

Nagyon szeretünk ide jönni, mert közel is van és pont jó a Duna hőmérséklete is, nagyon kellemes, illetve szeretek itt napozni. Van, hogy a családdal jövünk és van, hogy barátokkal

– mesélte a Metropolnak Hanna, aki jellemzően délelőtt jön ki a Rómaira a családdal, amikor még nincsenek olyan sokan és a nap sem éget olyan erősen.

