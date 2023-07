Te tudod, melyik Budapest egyetlen ingyenes fürdőhelye a Dunán?

Egy 50 évig tartó, dunai fürdőzésre vonatkozó tiltást hagyhattunk a hátunk mögött 2021-ben, amikor az óbudai önkormányzat több helyi civil szervezettel összefogásban megnyitotta Budapest egyetlen ingyenes fürdőhelyét a Dunán. Ez pedig nem más, mint a Római-parti Plázs.

Fotó: Bors

Idén már június végén megnyitottak, és egészen augusztus 20-ig élvezhetjük a tiszta, gondozott dunai partszakaszt, ahol folyamatos vízminőség-ellenőrzéssel garantálják a fürdőzők biztonságát. A strandon emellett színes napágyakban ejtőzhetünk díjmentesen, valamint ingyenes ivóvíz, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyozóhasználat is biztosított. Fürdeni ebben a szezonban is csak a bójákkal kijelölt területű, fürdőzésre alkalmas partszakaszon van lehetőség nyitvatartási időben. Tehát a kijelölt területen a szigorú biztonsági előírásokat betartva lehet fürdeni, és a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasoron belül. A nyitvatartási időben a vendégek biztonságáról nemcsak a vízi mentők gondoskodnak, hanem a Magyar Vöröskereszt Duna-parti Elsősegélynyújtó Szolgálata is.

A kijelölt fürdőhelyet a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 60001 helyrajzi számú területen, a 60086 hrsz. Hattyú csónakház és a 60076 hrsz. alatti ingatlan között találod, a Kossuth Lajos üdülőpart 15–17. mellett.

37 éve lett öngyilkos Molnár Csilla Andrea

1986. július 10-én önkezével vetett véget életének Molnár Csilla Andrea. Az 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny győztese 1969. január 20-án született. A szépségversenyre 1985. kora tavaszán jelentkezett.

Fotó: Benkő Imre / MTI

Az elődöntőn Kruppa Judittal holtversenyben első lett, a középdöntőn negyedik helyezést ért el, majd 1985. október 5-én este, a Budapest Kongresszusi Központban megrendezett döntőn messze a legmagasabb pontszámmal nyerte el a Magyarország Szépe címet és a koronát. Udvarhölgyei Kruppa Judit és Füstös Veronika lett. A 17 éves fiatal lány életét azonban megkeserítették a sorozatos megaláztatások, az alaptalan pletykák és rágalmak, s az egyre szaporodó családi konfliktusok. 1986. július 10-én kora délután, szülei házában halálos adag gyógyszert vett be, és az életét már nem tudták megmenteni.

210 éve született Rózsa Sándor betyárvezér

1813. július 10-én született Rózsa Sándor. Negyven éven keresztül az Alföld legrettegettebb banditája volt. Pár esztendős korában apját lopásért felakasztották, ő először 1836-ban, 23 évesen került börtönbe két tehén ellopásáért. A börtönből megszökött, futóbetyárnak állt, bandát szervezett, lóháton járta az Alföldet. Életét főként az állatállomány dézsmálása, a tehetősebb gazdák kirablása és a törvény őreivel folytatott állandó harc jellemezte. Hamar követőkre talált a társadalom peremére szorult férfiak körében, mintegy 150 fősre nőtt a csapata. Csárdákban vagy házaknál laktak a helyiek megfélemlítésével vagy egy nő szerelmének eredményeként. 1845-re belefáradt az állandó számkivetettségbe, levélben arra kérte a királyt, hogy kegyelmével biztosítsa számára a becsületes élet lehetőségét, kérelmét azonban elutasították. Az 1848-49-es szabadságharc idején a honvédek oldalán belépett a háborúba, a déli szerbek ellen küzdött. Később ismét börtönbe került. Ezután szabóként, majd harisnyakötőként dolgozott, egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig.

Adj vért, ma is!

Véradásra hívnak ma, július 10-én Budapesten több helyszínre is.

Budapesti Országos Vérellátó Szolgálat

7 órától 19 óráig

1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Sugár Üzletközpont Országos Vérellátó Szolgálat Véradópont

12 órától 18 óráig

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Újpesti Ifjúsági Ház

12 órától 18 óráig

1042 Budapest, István út 17–19.

A véradáshoz szükséges dokumentumok:

– lakcímkártya

– személyi igazolvány vagy más hatósági fényképes igazolvány (jogosítvány, útlevél)

– tajszám (első regisztrációkor eredeti tajkártya szükséges, később elég a tajszámot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is)

Kánikula várható, szikrázó napsütéssel

A mai nap a koponyeg.hu prognózisa szerint kánikulai meleg várható. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 31 fokot. Kedden és szerdán ismét előfordulhatnak záporok és zivatarok, de nem csökken a hőmérséklet, csütörtöktől pedig ismét derültebb idő várható.