Csodás gesztust tett Gulácsi Péter edzője, szépen búcsúzhat a magyar klublegenda

Az RB Leipzig edzője megindokolta, miért kerül vissza a kezdőcsapatba a kapus. Gulácsi Péter kiérdemelte, hogy ő védjen a szezonzárón.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.05.16. 07:30
Februári sérüléséből ugyan már hetekkel ezelőtt felépült, de csak szombaton, a német labdarúgó-Bundesliga utolsó fordulójában térhet vissza az RB Leipzig kezdőcsapatába Gulácsi Péter. A freiburgi szezonzáró előtt Ole Werner vezetőedző a meccset felvezető sajtótájékoztatón indokolta meg a változtatást.

Gulácsi Péter a Bundesliga-szezon utolsó meccsére visszatér a lipcsei kezdőcsapatba        Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi az előző után ebben a szezonban is a lipcsei élcsapat első számú kapusa volt, a teljesítményével sokak meglepetésére a kispadra kényszerítve a 11 évvel fiatalabb belga Maarten Vandevoordtot. Csakhogy a 11. éve a klubot szolgáló magyar légiós sérülése idején az utódjelöltje fényesen élt a lehetőséggel, és a Bajnokok Ligája-szereplésért küzdő csapatban ragadt. Edzője döntése értelmében Gulácsi a freiburgi szezonzárón mégis a kezdő tizenegyben búcsúztathatja a 2025/26-os futballévet.

Gulácsi Péter megérdemli az idei búcsúmeccset

Pete-nek óriási szerepe volt a sikeres szezonunkban, és most lehetővé teszem számára, hogy jól végződjön számára is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ő az utóbbi tíz Bundesliga-idény egyik meghatározó kapusa, és semmiféle minőségromlást nem jelent a csapatba kerülése

– mondta Ole Werner, a tavalyi mélypont (7. helyezés és lemaradás minden nemzetközi kupaszereplésről) után után már biztosan harmadikként záró, BL-induló RB Leipzig edzője magyar kapusáról, aki a sérüléséig 22 bajnokin védett, ebből 9-szer kapott gól nélkül zárt. 

Gulácsi helyett a következő szezonban már egybehangzó sajtóhírek szerint Vandevoordt lesz az első számú kapus, de a magyar klublegenda szerint a BL-meccsek miatt sűrűsödő meccsprogramban mindkettejüknek bőven jut majd feladat.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 86 pont
  2. Borussia Dortmund 70
  3. RB Leipzig 65
  4. VfB Stuttgart 61 (69-47)
  5. Hoffenheim 61 (65-48)
  6. Bayer Leverkusen 58

 

