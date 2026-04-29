Óriási fordulat, Gulácsi Péter nélkül tehet csodát a Lipcse

A mélyből nagyon gyorsan a csúcsra érhet az RB Leipzig a német Bundesligában. Gulácsi Péter és Orbán Willi együttese tavaly csak hetedik lett a bajnokságban, ami a klub élvonalbeli történelmének legrosszabb eredménye volt. A Bikák a nemzetközi porondra sem jutottak ki, ilyen helyzetben érkezett az új vezetőedző. A 38 éves Ole Werner azonnal rekordot érhet el a lipcseiekkel.

Gulácsi Péterék jól jártak az új edzővel, Ole Wernerrel Fotó: picture alliance

A gárda a 31. forduló után 62 ponttal áll a harmadik helyen. Ha a záró három játéknapon kétszer nyer a Leipzig, akkor 68 pontot szerez, ez pedig történelmi csúcs lenne a ligában 2016 óta szereplő együttesnél. Ole Werner csapata sorrendben Leverkusenben, odahaza a St. Pauli ellen, majd Freiburgban játszik még a pontvadászatban.

Gulácsi Péter kispados marad

A gárda magyar kapusa februárban szenvedett sérülést. Noha felépült teljesen, helyettese, Maarten Vandevoordt annyira jó formában van, hogy Ole Werner bejelentette, a belga kapus élvezi továbbra is a bizalmat. Gulácsi így a hajrára a kispadon marad, hacsak a 24 éves labdarúgó nem sérül meg - vagy nem hibázik hatalmasat.