Willi Orbán kapufáig jutott, a Lipcse nagy lépést tett a BL felé

Fontos meccset nyert meg a lipcsei gárda. Az RB Leipzig sikerrel vette a Union Berlin elleni mérkőzését és ezzel nagy lépést tett a Bajnokok Ligája felé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 22:57
Módosítva: 2026.04.24. 22:58
rb leipzig schäfer andrás union berlin willi orbán gulácsi péter

Az RB Leipzig 3-1-re legyőzte a vendég Union Berlint a német labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a magyar válogatott kisebb sérülés után felépült védője, Willi Orbán, a kapus Gulácsi Péter viszont a cserepadról nézte végig a találkozót.

Az RB Leipzig légiósa, Willi Orbán kapufáig jutott
Az RB Leipzig légiósa, Willi Orbán kapufáig jutott Fotó: NurPhoto

RB Leipzig-Union Berlin: Fontos hazai siker

Orbán kis híján csatlakozott a gólszerzőkhöz az első félórában, fejese a lécen csattant, majd a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást. A fővárosiaknál Schäfer Andrást a 83. percben cserélte le Marie-Louise Eta, az élbajnokságok első női vezetőedzője, akinek irányításával második meccsét is elvesztette az Union. A harmadik lipcseiek sorozatban ötödik sikerükkel újabb nagy lépést tettek a Bajnokok Ligája-indulás felé, míg a berlini csapat öt kör óta nyeretlen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu