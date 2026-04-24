Willi Orbán kapufáig jutott, a Lipcse nagy lépést tett a BL felé
Fontos meccset nyert meg a lipcsei gárda. Az RB Leipzig sikerrel vette a Union Berlin elleni mérkőzését és ezzel nagy lépést tett a Bajnokok Ligája felé.
Az RB Leipzig 3-1-re legyőzte a vendég Union Berlint a német labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a magyar válogatott kisebb sérülés után felépült védője, Willi Orbán, a kapus Gulácsi Péter viszont a cserepadról nézte végig a találkozót.
RB Leipzig-Union Berlin: Fontos hazai siker
Orbán kis híján csatlakozott a gólszerzőkhöz az első félórában, fejese a lécen csattant, majd a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást. A fővárosiaknál Schäfer Andrást a 83. percben cserélte le Marie-Louise Eta, az élbajnokságok első női vezetőedzője, akinek irányításával második meccsét is elvesztette az Union. A harmadik lipcseiek sorozatban ötödik sikerükkel újabb nagy lépést tettek a Bajnokok Ligája-indulás felé, míg a berlini csapat öt kör óta nyeretlen.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre