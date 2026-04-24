Willi Orbán kapufáig jutott, a Lipcse nagy lépést tett a BL felé

Az RB Leipzig 3-1-re legyőzte a vendég Union Berlint a német labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a magyar válogatott kisebb sérülés után felépült védője, Willi Orbán, a kapus Gulácsi Péter viszont a cserepadról nézte végig a találkozót.

Az RB Leipzig légiósa, Willi Orbán kapufáig jutott Fotó: NurPhoto

RB Leipzig-Union Berlin: Fontos hazai siker

Orbán kis híján csatlakozott a gólszerzőkhöz az első félórában, fejese a lécen csattant, majd a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást. A fővárosiaknál Schäfer Andrást a 83. percben cserélte le Marie-Louise Eta, az élbajnokságok első női vezetőedzője, akinek irányításával második meccsét is elvesztette az Union. A harmadik lipcseiek sorozatban ötödik sikerükkel újabb nagy lépést tettek a Bajnokok Ligája-indulás felé, míg a berlini csapat öt kör óta nyeretlen.