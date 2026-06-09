Kerkez Milos esküvő miatt hagyhatta ki a válogatott meccsét

Vasárnap az MLSZ a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy sem Sallai Roland, sem Kerkez Milos nem lesz ott a magyar válogatott keddi, Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésén. Míg előbbi Achilles-ín-sérülés miatt hagyta el az edzőtábort, addig a Liverpool sztárjáról mindössze annyit közöltek, hogy magánéleti okok állnak a távozás hátterében. A balhátvédről azóta sem látott napvilágot konkrétabb információ, azonban minden jel arra utal, hogy egy esküvőn járt.

Kerkez Milos nem lép pályára a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzésen – Fotó: TumbaszHedi

Természetesen nem maga a válogatott futballista nősült meg, hiszen jelenleg semmit nem lehet tudni a magánéletéről, így arról sem, hogy megtalálta-e már az igazit.

Inkább egy közeli hozzátartozó esküvőjén vehetett részt, ugyanis a család több tagja is jelen volt az eseményen.

A liverpooli sztár bátyja, Kerkez Marko barátnője például egy fotósorozatot osztott meg az esküvőről, majd nem sokkal később maga Kerkez testvére is jelentkezett egy repülőgépről közzétett, 24 órán át elérhető Instagram-történetben, amelyen Milos is feltűnik.

Kerkez Milos esküvő miatt engedték el a válogatott edzőtáborából – Fotó: Instagram

Kerkez Milos már hetek óta készült az esküvőre

Nem ez volt az egyetlen árulkodó jel. Néhány héttel ezelőtt Kerkez Milos egy liverpooli luxusszabóüzletben, a Signature Bespoke-ban járt, ahol elegáns öltönyöket próbált fel.

Egy további érdekes részlet, hogy egy görög fodrász is megosztott egy videót, amelyben éppen Kerkez haját vágja, a bejegyzéshez pedig a következő kísérőszöveget írta:

Friss frizura az esküvőre, örülök, hogy megismertelek

– fogalmazott a szakember.

A fodrász korábban többek között az AEK Athénban futballozó Varga Barnabás haját is vágta, tehát a szóban forgó esküvőre alighanem Görögországban került sor.