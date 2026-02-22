„Már halott voltam” – Schäfer András elismerte, teljesen kikészült

Négy döntetlen és három vereség után, 2026-ban először nyert az Union Berlin a német labdarúgó-Bundesligában. Ideje volt már tehát föltámadnia Schäfer András csapatának, de hogy éppen Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő felé masírozó élcsapatot, a Bayer Leverkusent sikerül 1-0-ra legyőzni, kevesen hitték. Kivéve a fővárosiak kezdőcsapatába visszatért magyar középpályást és játékostársait, akik végül meglepték és elsősorban akaratban felülmúlták a 2024-es német bajnok, tavalyi ezüstérmes vendégeiket.

Schäfer András a hajrá utolsó percéig bírta a strapát a BL-nyolcaddöntőbe tartó, tavalyi Bundesliga-ezüstérmes Leverkusen elleni bravúr során (Fotó: fc-union-berlin.de)

A bombameglepetéssel zárult szombati Union–Leverkusen-meccs után Schäfer hullafáradtan, de boldogan értékelt. Tehette, hiszen a berliniek sikerének értékéből mit sem von le, hogy a vendégcsapat szerdán a görög Olimpiakosz otthonában játszott egy kulcsfontosságú nemzetközi kupamérkőzést. Sőt, a gyógyszegyáriak 2-0-s idegenbeli sikerükkel félig-meddig már BL-nyolcaddöntősként játszottak – és kaptak ki – a Bundesliga-léptékben kicsi, de annál félelmetesebb atmoszférájú 22 ezres Union-stadionban (Stadion a régi erdészháznál).

Schäfer András: Már halott voltam

Mindez annak tudatában tán még nagyobb bravúr Schäferék részéről, hogy míg a Bayer a mezőnyből kiemelkedő Bayern München után a második legpontosabban passzoló és legtöbb labdabirtoklással játszó csapat, addig a hazaiak stabil középcsapat létükre is mindkét statisztikában utolsók.

Újra akcióban, és végre visszatértünk a győztes útra. Óriási

– kommentálta Schäfer András a régóta áhított Union-győzelmet az Instagram-posztjában, míg a sajtónak nyilatkozva így értékelte a Rani Khedira góljával öldöklő küzdelemben kicsikart sikert.

„Az utóbbi meccseinken sem játszottunk éppen rosszul, de az eredmények egyszerűen nem jöttek. Ilyenkor nehéz a helyzet. Már csak ezért is volt szuperfontos számunkra ez a győzelem.

Megfelelő energiát vittünk a pályára, és az erősségeinket kihasználva vetettük bele magunkat a párharcokba. A végén görcseim voltak, már halott voltam

– utalt a mérkőzés végéhez közeledve egyre nagyobb leverkuseni nyomásra a 85. percben már hullafáradtan lecserélt, 41-szeres magyar válogatott futballista.