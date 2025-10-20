RETRO RÁDIÓ

Fény derült Schäfer András rejtélyére, edzője adott magyarázatot az eltűnésére

A válogatottnál beteg volt, de az Union-Mönchengladbach meccsre már felgyógyult, mégsem került sem a kezdőcsapatba, sem a kispadra. Schäfer András berlini edzője tisztázta az okokat.

Létrehozva: 2025.10.20. 07:30
Schäfer András válogatott Bundesliga Union Berlin Steffen Baumgart sérülés

Az Union Berlin vezetőedzője, Steffen Baumgart a Borussia Mönchengladbach elleni Bundesliga-meccs (3-1) után tiszta vizet öntött a pohárba a keretéből is kimaradt Schäfer Andrással kapcsolatban.

Schäfer Andrásra rájár a rúd: a válogatottban betegsége miatt kért cserét, a klubjába visszatérve pedig megsérült az edzésen
Schäfer Andrásra rájár a rúd: a válogatottban betegsége miatt kért cserét, a klubjába visszatérve pedig megsérült az edzésen       Fotó: City-Press

Miután a 26 éves középpályást a Portugália-Magyarország (2-2) világbajnoki selejtezőn már a 38. percben le kellett cserélnie Marco Rossi szövetségi kapitányunknak, Németországba visszatérve újra arról szóltak a hírek vele kapcsolatban, hogy felelőtlenül játszathatták a válogatottban. Hasonló vád fogalmazódott meg szeptemberben is: akkor ellentmondásos hírek keringtek arról a német és a magyar sajtóban, hogy betegen vagy sérülten utazott-e vissza Berlinbe, ahol aztán éppen csak az újabb, októberi vb-selejtezőkre való elutazása előtti bajnokira sikerült visszakerülnie az Union kezdőcsapatába. Most pedig, noha az MLSZ közlése szerint már a lisszaboni csoportrangadó előtt érzett kisebb betegsége miatt kért cserét, majd berlini edzője arról beszélt, hogy számíthat rá a Bundesliga-találkozón – végül mégis kimaradt az Union keretéből, még a kispadra sem ülhetett le.

Steffen Baumgart utóbb tisztázta, miért hagyta ki mégis Schäfert az Union-Mönchengladbach meccsről.

Schäfer András megsérült a berlini edzésen

Schäfer megsérült az utolsó edzésünkön, és bár utána még próbálkozott, nem akartunk kockáztatni vele. Egyébként a kezdőcsapatban számoltam volna vele, de elővigyázatosságból inkább várnunk kell a játékával

– mondta róla az Union Berlin edzője.

Schäfer András német csapata legközelebb pénteken a Werder Bremen vendége lesz a német Bundesliga 8. fordulójában. Baumgart szavai alapján egyelőre kérdéses, hogy válogatottunk kulcsembere addig teljesen felépül-e.

