Szuper hír jött Marco Rossi válogatottjának nagy hiányzójáról

Az MLSZ sérültnek, később a német sportsajtó betegnek mondta. A lényeg: Schäfer András már rendbejött és újra edzésbe állt az Union Berlinnél.

Létrehozva: 2025.09.17. 16:15
Két héttel azután, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) beszámolt Schäfer András könnyebb sérüléséről és ezzel együtt a távollétéről labdarúgó-válogatottunk szeptemberi világbajnoki selejtezőiről, keddre a 26 éves középpályás felépült a betegségéből és edzésbe állt az Union Berlinnél. Hogy Schäfer sérülés és utána betegség, avagy valójában csak az egyik miatt volt-e kényszerpihenőn, továbbra is rejtély – mindenesetre a lényeg, a Kicker szerint felépült a játékos.

Schäfer András sérült volt és/vagy beteg? Mindegy, a lényeg, hogy túl van rajta
Schäfer András sérült volt és/vagy beteg? Mindegy, a lényeg, hogy túl van rajta     Fotó: City-Press

Schäfer belekezdett, aztán eltűnt

A 37-szeres válogatott Schäfer az írországi 2-2 és a hazai, Portugália elleni 2-3 előtt, már augusztus végén is kihagyott egy német bajnokit. Akkor meglepetésre a kispadról nézte végig a berliniek Dortmundban elszenvedett 3-0-s vereségét. Pedig a szezonrajt előtt fix kezdőjátékosnak tűnt, és előbb a Német Kupában a Gütersloh elleni 5-0-t, majd a Bundesliga-nyitányon a 2-1-es hazai Stuttgart-verést is végigjátszotta. 

Telkiből visszatérve már kerettag sem volt a homályos ok miatt, amikor a Hoffenheim múlt szombaton 4-2-re nyert az Union stadionjában. Most viszont, ha a hét hátralévő napjain teljesen utoléri a csapattársai edzettségi állapotát, akkor vasárnap (15.30, tv: Aréna 4) visszatérhet a Bajnokok Ligája-főtáblás Eintracht Frankfurt ellen.

 

