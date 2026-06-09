„Teljes életet élhetünk, mint bárki más” – Varga Katalin paralimpikon divatbemutatón állt ki a beteg Mirkóért és társaiért
Van, akinek egyetlen akadály is elég ahhoz, hogy feladja az álmait. Varga Katalin Eszter azonban bebizonyította, hogy a legnagyobb tragédiákból is lehet erőt meríteni. A paralimpiai bronzérmes kajakos ma már nemcsak a sport világában példakép, hanem az elfogadás, a női összefogás és az önbizalom egyik legismertebb hazai arca is. Így vett részt egy jótékonysági divatbemutatón a paralimpikon sztár!
A Budapesten született sportoló gyermekkorát vesebetegsége nehezítette meg, ami miatt sokáig nem sportolhatott, pedig mindig is mozgékony, aktív gyerek volt. Az élet azonban még ennél is keményebb próbatételt tartogatott Varga Katalin számára, aki részt vett egy jótékonysági divatbemutatón.
„Egy kicsit közelebb kerülünk egy elfogadóbb világhoz” – jótékonysági divatbemutatón Varga Katalin
Mindössze 21 éves volt, amikor egy súlyos autóbaleset örökre megváltoztatta az életét. Az Árpád hídon történt tragikus karambol során kilenc csontja és hat belső szerve sérült meg. Az orvosok az életéért küzdöttek, ő pedig hosszú hónapokon át harcolt azért, hogy újra önálló életet élhessen. A baleset következtében kerekesszékbe került. Sokan itt feladták volna, Katalin azonban nem ilyen ember.
A rehabilitáció során találkozott az íjászattal, majd később a parakajak-kenuval, amely végül az életének egyik legfontosabb részévé vált. Bár kezdetben még a sportágat is otthagyta volna, a sors közbeszólt: egy váratlan lehetőségnek köszönhetően kvalifikálta magát a riói paralimpiára.
Az ötödik helyezés után már tudta, hogy ennél többre képes. A következő évek kemény munkája meghozta gyümölcsét. Előbb Európa-bajnoki bronzérem, majd világbajnoki dobogó következett, végül pedig a tokiói paralimpián megszerezte pályafutása egyik legnagyobb sikerét: bronzérmet nyert KL2 200 méteren, parakajak-kenu számban. A története még folytatódott, további aranyérmekkel gazdagította a hazai paralimpikon történelmet.
2012-ben újabb történelmet írt, amikor megnyerte Magyarország első kerekesszékes szépségkirálynő-választását, a Miss Colours Hungary versenyt. Egy éven át az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség nagyköveteként dolgozott, miközben emberek ezreinek mutatta meg, hogy a szépség nem a tökéletességről, hanem az erőről, az önbizalomról és az emberi tartásról szól.
A közelmúltban egy különleges jótékonysági divatbemutatón is reflektorfénybe került. Az esemény nemcsak a divatról szólt, hanem az összefogás erejéről is: a szervezők Mirkó gyógykezelésének támogatására hívták fel a figyelmet, így minden taps, minden mosoly és minden kifutón megtett méter egy nemes ügyet szolgált.
A közönséget különösen megérintette, amikor a kifutón együtt jelentek meg különböző életutakat bejárt nők, akik közösen üzenték: az érték nem a külső körülményeken, hanem az emberi kitartáson múlik.
Megható volt látni, hogy ennyi ember áll egy ügy mellé. A szeretet és az összefogás szinte tapintható volt a teremben. Örülök, hogy az üzenet minél több emberhez eljutott
– mondta Varga Katalin, a Mirkóért szervezett divatbemutatón.
A paralimpikon szerint a sport megtanította arra, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút.
A sport nekem sokkal többet jelent az érmeknél. Visszaadta az önbizalmamat, megtanított újra hinni magamban, és megmutatta, hogy a korlátok sokszor csak a fejünkben léteznek. Minden egyes edzés, minden verseny arról szól, hogy egy kicsit jobb legyek önmagamnál
– tette hozzá.
Katalin különösen fontosnak tartja a nők összefogását és azt az erőt, amelyet egymás támogatásából meríthetnek.
Óriási ereje van annak, amikor a nők nem versenytársakként, hanem szövetségesekként tekintenek egymásra. Egy ilyen rendezvényen pontosan ezt lehetett érezni. Mindenki a másikat emelte, bátorította. Ez az összetartás nagyon sokat jelent a mozgássérült emberek számára is, hiszen segít lebontani az előítéleteket és megmutatni, hogy ugyanúgy teljes életet élhetünk, mint bárki más
– mondta.
A szépségkirálynői cím és a kifutó ma is különleges helyet foglal el a szívében.
Amikor először indultam a Miss Colours Hungary versenyen, nem gondoltam volna, hogy ennyire megváltoztatja az életemet. A kifutón lenni számomra nem a külsőségekről szól. Azt jelenti, hogy büszkén vállalom önmagam, és megmutathatom másoknak is, hogy a fogyatékosság nem vesz el az ember értékéből. Minden alkalommal, amikor felmegyek a színpadra vagy végiggurulok a kifutón, azt érzem, hogy egy kicsit közelebb kerülünk egy elfogadóbb világhoz
– zárta gondolatait Katalin, szépségkirálynő és kajak-kenu bajnok.
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