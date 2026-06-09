„Teljes életet élhetünk, mint bárki más” – Varga Katalin paralimpikon divatbemutatón állt ki a beteg Mirkóért és társaiért

A Budapesten született sportoló gyermekkorát vesebetegsége nehezítette meg, ami miatt sokáig nem sportolhatott, pedig mindig is mozgékony, aktív gyerek volt. Az élet azonban még ennél is keményebb próbatételt tartogatott Varga Katalin számára, aki részt vett egy jótékonysági divatbemutatón.

Varga Katalin ezúttal az 5. Ruhatár Esélyegyenlőségi és Jótékonysági Divatshow-n ragyogott, ahol mozgásukban korlátozott, gyönyörű nők álltak kifutóra egy nemes cél érdekében: Mirkó gyógykezelésének támogatásáért fogtak össze Fotó: Mediaworks

„Egy kicsit közelebb kerülünk egy elfogadóbb világhoz” – jótékonysági divatbemutatón Varga Katalin

Mindössze 21 éves volt, amikor egy súlyos autóbaleset örökre megváltoztatta az életét. Az Árpád hídon történt tragikus karambol során kilenc csontja és hat belső szerve sérült meg. Az orvosok az életéért küzdöttek, ő pedig hosszú hónapokon át harcolt azért, hogy újra önálló életet élhessen. A baleset következtében kerekesszékbe került. Sokan itt feladták volna, Katalin azonban nem ilyen ember.

A rehabilitáció során találkozott az íjászattal, majd később a parakajak-kenuval, amely végül az életének egyik legfontosabb részévé vált. Bár kezdetben még a sportágat is otthagyta volna, a sors közbeszólt: egy váratlan lehetőségnek köszönhetően kvalifikálta magát a riói paralimpiára.

Az ötödik helyezés után már tudta, hogy ennél többre képes. A következő évek kemény munkája meghozta gyümölcsét. Előbb Európa-bajnoki bronzérem, majd világbajnoki dobogó következett, végül pedig a tokiói paralimpián megszerezte pályafutása egyik legnagyobb sikerét: bronzérmet nyert KL2 200 méteren, parakajak-kenu számban. A története még folytatódott, további aranyérmekkel gazdagította a hazai paralimpikon történelmet.

2012-ben újabb történelmet írt, amikor megnyerte Magyarország első kerekesszékes szépségkirálynő-választását, a Miss Colours Hungary versenyt. Egy éven át az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség nagyköveteként dolgozott, miközben emberek ezreinek mutatta meg, hogy a szépség nem a tökéletességről, hanem az erőről, az önbizalomról és az emberi tartásról szól.

A közelmúltban egy különleges jótékonysági divatbemutatón is reflektorfénybe került. Az esemény nemcsak a divatról szólt, hanem az összefogás erejéről is: a szervezők Mirkó gyógykezelésének támogatására hívták fel a figyelmet, így minden taps, minden mosoly és minden kifutón megtett méter egy nemes ügyet szolgált.