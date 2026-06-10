Döbbenetes életmentés: a mentők szeme láttára került halálközeli állapotba egy férfi Fejér vármegyében
Egy pillanat alatt fordult drámába a rutinellátás. A mentők sem számítottak arra, ami a vizsgálat közben történt.
A mentők szeme láttára omlott össze egy férfi keringése. Ezt az Országos Mentőszolgálat közölte hivatalos Facebook-oldalán szerda délelőtt.
A mentők szeme láttára omlott össze egy férfi keringése
A napokban egy hatvan év körüli férfihez kérték a mentők gyors segítségét Fejér vármegyében, miután a beteg napok óta erős vállfájdalomra panaszkodott.
Mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink megkezdték a vizsgálatokat, ekkor azonban a férfi keringése összeomlott. Az életmentők azonnal megkezdték az újraélesztést, jelezték a történteket a mentésirányítás felé és segélykocsit kértek.
– írták a bejegyzésben.
Ezt követően mentőtisztikocsi csatlakozott az ellátáshoz, ahol a mentősök egy emberként küzdöttek a férfi életéért. Keringése többször visszatért, majd újra összeomlott, mire a számos életmentő beavatkozás és a mentők szakmai helytállása sikerre vezetett. Állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították a beteget.
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