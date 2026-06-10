Ettől a gyümölcstől marad fitt és egészséges Katalin hercegné

Katalin hercegné tudatosan állítja össze az étrendjét, amelyben egy igazi, hamisítatlan szuperélelmiszer is helyet kapott. Ha mindig is érdekelt, hogy mivel tartja magát fitten és egészségesen a walesi hercegné, akkor most eláruljuk a titkák.

Katalin hercegné tudatosan építi fel az étrendjét egészségének megőrzésének érdekében

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Katalin hercegné odavan a szuperélelmiszert

Katalin hercegné rendkívül aktív életet él: miközben Vilmos herceggel közös három gyermeküket neveli, hivatalos eseményeken is részt vesz. Ennek okán talán nem meglepő, hogy a hercegné igyekszik odafigyelni az egészséges táplálkozásra, hogy segítse az energiaszintje és a jó közérzetének fenntartását. Az étrendjébe igyekszik tápláló alapanyagokat alkalmazni, köztük egy igazán egészséges gyümölcsöt is fogyaszt, amely nem más, mint a papaja.

Katalin hercegné még egy londoni óvodai látogatás során beszélt arról 2020-ban, hogy kifejezetten kedveli ezt a trópusi gyümölcsöt, amelynek sokoldalú felhasználási lehetősége van: turmixokba keverhető, frissen magában is fogyasztható, de akár salátákhoz is lehet adni, íze édes, már-már a dinnyére emlékeztet, ezért a mindennapi étrendbe is könnyen illeszkedik.

A szakértők a papaját szuperélelmiszerként tartják számon, hiszen kiemelkedően gazdag tápanyagokban. Már egy kisebb darab is jelentő mennyiségű C-vitamint tartalmaz, mindemellett A-vitaminban, folsavban és káliumban is gazdag, ezek mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez és az energiaszint növeléséhez.

A papaja egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy olyan enzimet tartalmaz, amely segíti az emésztést. A papain és a kimopapain nevű enzimek a fehérjék lebontását támogatják, ezáltal segít enyhíteni a puffadást, a székrekedést, valamint az emésztési panaszokat is. Egy korábbi kutatásban a résztvevők 40 napon át papajaalapú készítményt fogyasztottak, érezhető javulást tapasztaltak a felsoroltakból. A fermentált papaja ráadásul a bélflóra egyensúlyát is segíti.

Még a bőr támogatásában is segítséget nyújt

Antioxidánsokban is gazdag a papaja, mint például likopinban és béta-karontinban, amelyek a szervezet oxidatív stressz elleni védekezéséhez járulnak hozzá. Egy tanulmányban az Alzheimer-kór esetében a fermentált papajakivonat hat hónapon át tartó fogyasztása mintegy 40 százalékkal csökkentette a DNS-károsodás egyik jelzőértékét. A bőr egészségére is kedvezően hatnak a papajában lévő antioxidánsok, amelyek segíthetnek a finom ráncok csökkenésében, és a bőr rugalmasságát is javítja.